Israel bị tố không kích Gaza sau khi đạt thỏa thuận với Hamas

Cơ quan phòng vệ dân sự ở Gaza cho biết các cuộc không kích vẫn diễn ra sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận về lệnh ngừng bắn.

"Sau khi thỏa thuận về khuôn khổ lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza được công bố đêm qua, nhiều vụ nổ vẫn được ghi nhận, đặc biệt tại khu vực phía bắc Gaza", Mohammed Al-Mughayyir, quan chức cơ quan phòng vệ dân sự ở Dải Gaza, hôm nay cho hay, thêm rằng nhiều cuộc không kích dữ dội đã diễn ra ở Gaza City.

Israel không bình luận về thông tin này. Quân đội Israel sau đó cho biết họ đang chuẩn bị rút quân một phần khỏi Gaza, sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn để giải thoát những con tin còn lại.

"Theo chỉ đạo của cấp lãnh đạo chính trị và căn cứ trên đánh giá tình hình hiện tại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu các bước chuẩn bị tác chiến để triển khai thỏa thuận", tuyên bố của IDF cho hay. "Chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai lực lượng trong khu vực và chuẩn bị ứng phó mọi diễn biến có thể xảy ra".

Khói bốc lên trong một cuộc không kích của Israel vào thành phố Khan Younis, Dải Gaza ngày 8/10. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/10 thông báo Israel và Hamas đã thông qua giai đoạn một của kế hoạch hòa bình. "Điều này có nghĩa là toàn bộ con tin sẽ sớm được thả, Israel sẽ rút quân về ranh giới đã được thống nhất. Đây là những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững chắc, bền lâu và vĩnh cửu", ông cho hay.

Israel và Hamas cũng xác nhận thông tin. Nhóm vũ trang kêu gọi ông Trump và các quốc gia trung gian đảm bảo Israel thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo ông Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập cuộc họp chính phủ trong ngày 9/10 để thông qua thỏa thuận.

Kênh Channel 12 của Israel cho biết thỏa thuận sẽ được ký vào 12h ngày 9/10 (16h giờ Hà Nội) tại Cairo, Ai Cập.

Nguồn tin nội bộ Hamas nói rằng nhóm sẽ trao trả 20 con tin còn sống để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine theo giai đoạn một của thỏa thuận. Việc trao đổi sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực. Ông Trump cho biết các con tin sẽ trở về vào 13/10.

Huyền Lê (Theo AFP, Times of Israel)