Israel bị cáo buộc không kích bệnh viện ở Gaza khiến 15 người thiệt mạng

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết cuộc không kích của Israel vào bệnh viện ở Khan Younis khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhà báo.

Israel hôm nay tiến hành hai vụ không kích liên tiếp nhằm vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Dải Gaza, theo các nhân chứng. Vụ không kích đầu tiên nhắm vào tầng 4 của cơ sở. Vụ thứ hai diễn ra sau khi các nhân viên cứu hộ cứu nạn, nhà báo và những người khác có mặt ở bệnh viện sau đợt tấn công đầu tiên.

"15 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 nhà báo và một thành viên cơ quan phòng vệ dân sự", phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Mahmud Bassal cho biết.

Quân đội Israel và Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa lên tiếng về các thông tin này.

Người bị thương được di dời sau vụ không kích nhằm vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Dải Gaza ngày 25/8. Ảnh: AFP

Theo Hiệp hội Nhà báo Palestine, hơn 240 nhà báo Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Gaza kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 7/10/2023.

Xung đột bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel khiến hơn 1.200 người chết, bắt hàng chục con tin. Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Gaza đến nay đã khiến hơn 62.600 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)