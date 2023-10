Iran phủ nhận hỗ trợ Hamas tấn công Israel

Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc nói nước này không liên quan đến cuộc tấn công Israel, nhưng bày tỏ ủng hộ lực lượng Hamas tiến hành chiến dịch.

"Biện pháp kiên quyết do Palestine tiến hành là động thái phòng thủ hợp pháp nhằm chống lại 7 thập kỷ chiếm đóng và những tội ác dã man của chính thể Do Thái bất hợp pháp gây ra. Chúng tôi quyết tâm ủng hộ Palestine, nhưng không liên quan đến những phản ứng của họ, đó là hành động hoàn toàn do Palestine tiến hành", phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ra thông cáo hôm 8/10.

Giới chức Iran nói rằng chiến dịch của Hamas "đạt thành công" nhờ yếu tố bất ngờ, nhấn mạnh đây là "thất bại lớn nhất" đối với các cơ quan an ninh Israel.

"Họ đang tìm cách bào chữa cho sai lầm của mình, bằng cách đẩy trách nhiệm của chiến dịch này sang Iran. Chính thể Do Thái dường như rất khó chấp nhận thực tế rằng các cơ quan tình báo của họ đã bị đánh bại bởi một nhóm vũ trang Palestine", thông cáo có đoạn.

Rocket phóng từ Dải Gaza về phía Israel hôm 7/10. Ảnh: Reuters

Ghazi Hamad, người phát ngôn của Hamas, ngày 8/10 trả lời phỏng vấn với BBC rằng Iran đã "hỗ trợ trực tiếp" cho tổ chức vũ trang Palestine này mở đợt tấn công lớn chưa từng có từ Dải Gaza vào Israel.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng ngày cho hay "chưa thấy bằng chứng" chỉ ra rằng Iran chỉ đạo hoặc đứng sau vụ tấn công của Hamas. Nhiều quan chức Mỹ cũng cho rằng còn "quá sớm" để khẳng định liệu Iran có đóng vai trò trong việc lập kế hoạch và hỗ trợ Hamas hay không. Tuy nhiên, họ thêm rằng sự hỗ trợ lâu dài của Iran với Hamas là điều "không thể phủ nhận".

Hamas hôm 7/10 bắn hàng nghìn quả rocket về phía lãnh thổ Israel. Một số quả rocket vượt qua được hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome và lao vào các tòa nhà ở tận Tel Aviv.

Các cuộc đụng độ đến nay đã khiến ít nhất 700 dân thường và binh sĩ Israel thiệt mạng, trong khi giới chức Gaza cho hay số người chết ở dải đất này đã tăng lên khoảng 500.

Chỉ vài tiếng sau khi Hamas phát động tấn công, Rahim Safavi, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, đã gửi lời chúc mừng Hamas. Ông nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ các chiến binh Palestine "cho đến khi Palestine và Jerusalem được giải phóng". Ông Khamenei cũng đăng bài trên mạng xã hội X bày tỏ ủng hộ Hamas.

Vũ Anh (Theo Reuters)