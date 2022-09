iPhone 14 Pro Max về Việt Nam, giá tới 60 triệu đồng

Những mẫu iPhone 14 về Việt Nam đầu tiên chủ yếu là Pro và Pro Max, trong đó bản màu tím với dung lượng cao nhất có giá 60 triệu đồng.

"Sẵn hàng chiều tối giao, iPhone 14 Pro có tím, xám, còn iPhone 14 Pro Max đủ màu, đủ dung lượng", Tấn Đạt, 24 tuổi, quản lý một cửa hàng điện thoại ở TP HCM, đăng bán. Các máy này chủ yếu có mã ZP từ thị trường Singapore, lắp được sim vật lý và dùng bình thường ở Việt Nam. "Các máy cam kết nguyên seal chưa kích hoạt", Đạt nói với một vị khách hỏi mua.

Hiện iPhone 14 Pro được rao với giá từ 37 triệu đồng cho dung lượng 128 GB, màu tím đắt hơn khoảng một triệu đồng. Trong khi đó, 14 Pro Max có giá từ 45 triệu đồng, màu tím đắt hơn 2-3 riệu đồng. Các phiên bản dung lượng cao hơn là 256 GB, 512 GB chủ yếu màu vàng, tím, rao giá khoảng 49-55 triệu đồng. Đắt nhất là iPhone 14 Pro Max dung lượng 1 TB màu tím với giá hơn 60 triệu đồng.

So với giá gốc tại Singapore, vàThái Lan, giá máy iPhone 14 Pro đang cao hơn 10-12 triệu đồng còn iPhone 14 Pro Max cao hơn 12-16 triệu đồng. "Mức chênh lệch với các bản dung lượng 256 và 512 GB cũng như màu tím luôn cao nhất do nhu cầu lớn, nguồn hàng khan hiếm", Đạt giải thích.

iPhone 14 Pro Max là model được tìm mua nhiều nhất. Ảnh: Lam Tùng

Mở hộp iPhone 14 Pro, Pro Max màu tím

Không được người Việt chú ý, nhưng iPhone 14 bản thường cũng chênh lệch giá đáng kể. Trong đó, bản dung lượng 128 GB màu đen được rao từ 26 triệu đồng, còn các màu đỏ, xanh và tím đắt hơn từ một đến ba triệu đồng. Tại Singapore, máy có giá khởi điểm 1.299 SGD (21,8 triệu đồng).

"Đa số khách mua hôm nay đều đã đặt trước. Những người không đặt trước sẽ phải mua giá cao hơn nữa và cũng chưa chắc có máy", Quân Ngô, chủ một cửa hàng chuyên đồ Apple ở đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP HCM, cho hay. "Thường khách mua iPhone 14 Pro, Pro Max sẽ chọn dung lượng ít nhất từ 256 GB trở lên. Giá bán các ngày tới có thể giữ nguyên hoặc giảm tùy vào sức mua cũng như lượng hàng về Việt Nam".

Trong ngày mở bán toàn cầu, nhiều chủ cửa hàng bán điện thoại và nhân viên đã bay sang Singapore và Thái Lan để "gom hàng". "Hôm nay, chúng tôi mua được tổng cộng gần 30 chiếc ở ba Apple Store, một số máy 'sang tay' tại chỗ, còn lại sẽ bán ở Việt Nam trong tối nay và ngày mai", chủ một cửa hàng bán đồ Apple giấu tên ở Hà Nội nói.

Trước các cửa hàng ủy quyền hoặc Apple Store tại Singapore, một số người sẵn sàng chi thêm khoảng 400 SGD (6,7 triệu đồng) để mua lại iPhone từ người có suất mua.

Giá iPhone 14 trên thị trường xách tay ngày đầu cũng cao hơn nhiều so với giá chính hãng. Theo dự kiến của các đại lý trong nước, iPhone 14 chính hãng bản tiêu chuẩn có thể được bán từ 24,99 triệu, 14 Plus từ 27,99 triệu đồng. iPhone 14 Pro và 14 Pro Max với bộ nhớ trong 128 GB được bán lần lượt từ 30,99 triệu và 33,99 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất với dung lượng 1 TB của 14 Pro là 46,99 triệu đồng và 14 Pro Max là 49,99 triệu đồng.

Loạt iPhone 14 bán ra hôm nay. Ảnh: Lam Tùng

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellPhoneS, Apple nhiều khả năng sẽ cho đặt hàng iPhone 14 chính hãng tại Việt Nam từ cuối tháng 9 trước khi "lên kệ" đầu tháng 10. Các hệ thống đại lý ủy quyền Apple tại Việt Nam như FPT Shop, CellPhoneS, Thế Giới Di Động, Di Động Việt đều cho biết người Việt quan tâm nhất đến các mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max.

Bộ bốn iPhone 14 vẫn giữ thiết kế vuông vắn với khung viền phẳng nhưng lần đầu phân cấp rõ rệt giữ hai dòng tiêu chuẩn và dòng Pro. Trong đó, iPhone 14 và 14 Plus vẫn sử dụng màn hình tai thỏ, chip A15 Bionic như thế hệ trước. Hai model Pro chuyển sang màn đục lỗ, tần số làm tươi hỗ trợ từ 1 Hz tới 120 Hz, thêm tính năng màn hình luôn hiển thị Always on Display, chip A16 Bionic, camera chính 48 megapixel, hỗ trợ quay phim 8K.

Tuấn Hưng