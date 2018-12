Hà Nội buổi sáng khá đông đúc, nhiều xe cộ, tôi không muốn bắt đầu những km đầu tiên sau khi nhận xe phải chen chúc trong dòng người hối hả. Từ Long Biên, tôi chọn đi hướng cầu Đông Trù về trung tâm theo hướng cầu Nhật Tân, trên con đường 4 làn thông thoáng. Một chiếc xe có thiên hướng thể thao cần tìm được cung đường xứng đáng.



Tiguan Allspace sử dụng động cơ xăng I4 TSI tăng áp, dung tích 2 lít, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Con số này tương đương với đối thủ trực tiếp tại Việt Nam là Mercedes GLC200. Theo nhà sản xuất, khi kết hợp với hộp số tự động 7 cấp DSG, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,8 giây, tốc độ tối đa 208 km/h.



Vừa vào xa lộ, tôi đẩy lên giới hạn tốc độ 90 km/h. Cỗ máy 2.0 thực sự bộc lộ được khả năng của mình. Do sử dụng động cơ tăng áp dung tích nhỏ nên vẫn có độ trễ nhất định khi nhấn ga. Tuy nhiên, bằng một cách tài tình nào đó, các kỹ sư của Volkswagen đã triệt tiêu được phần nào và không dễ để cảm nhận độ trễ này. Độ chính xác của vô-lăng luôn là điểm mạnh của xe Đức và Tiguan Allspace không là ngoại lệ.



Lực xoay đầm, không quá nặng, không quá nhẹ. Bạn có thể làm đúng những gì mong muốn. Đặt góc lái bao nhiêu, lắc nhanh hay chậm, vào làn ra làn sâu hay nông, mọi thứ đều được đáp ứng trong tích tắc. So với GLC, Tiguan hơn hẳn về phản ứng vô-lăng. Dĩ nhiên, sự khác biệt này do cách Mercedes ưu tiên người ngồi sau trong khi Volkswagen tập trung cho người lái. Những giá trị truyền thống đó giúp tôi hoàn toàn tự tin tăng tốc, vượt qua những chiếc xe khác trên đường.



Lâm cũng đồng ý với điều đó, sau khi tôi mô tả những ý kiến của mình.