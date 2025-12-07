Indonesia thưởng 1 tỷ rupiah cho HC vàng SEA Games 33

IndonesiaTổng thống Indonesia Prabowo Subianto yêu cầu tăng tiền thưởng cho VĐV giành HC vàng SEA Games 33 lên 1 tỷ rupiah, tức khoảng 1,5 tỷ đồng.

Mức thưởng này tăng gần gấp đôi so với ban đầu (524 triệu rupiah). Tổng thống Prabowo đưa ra đề nghị này với Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Erick Thohir, ở cuộc gặp Đoàn thể thao Indonesia dự SEA Games 33 tại Jakarta vào ngày 5/12, và được hoan nghênh nồng nhiệt.

Prabowo cho biết khoản thưởng này khuyến khích các VĐV nỗ lực, đồng thời hỗ trợ sự nghiệp tương lai để nâng cao thành tích. "Tôi chắc chắn rằng các VĐV không tranh đấu chỉ vì tiền, nhưng việc giành được một mức thưởng như thế này sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp", Tổng thống Indonesia nói.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto (thứ hai từ phải sang) ở cuộc gặp Đoàn thể thao Indonesia dự SEA Games 33, tại Jakarta, Indonesia vào ngày 5/12/2025. Ảnh: Instagram/presidenrepublikindonesia

Tổng thống 74 tuổi cho biết việc tăng tiền thưởng không đánh giá con người qua vật chất, mà hiểu và tôn trọng công lao của những người hùng. Ông cũng cho rằng đó là cách nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á thể hiện sự vĩ đại.

Indonesia dự SEA Games 33 với số lượng VĐV là 1.021, tăng 25 người so với thống kê trước đó, chủ yếu ở môn điền kinh, đua xe đạp và đấu kiếm. Chỉ tiêu là giành tối thiểu 80 HC vàng. "Chúng ta chắc chắn không hài lòng với con số ấy và hãy cố gắng hết sức để đạt điều tốt nhất", Bộ trưởng Erick Thohir cho biết.

Ngoài Indonesia, Việt Nam vẫn giữ nguyên mức thưởng theo Nghị định 152 của Chính phủ. Theo đó, HC vàng, HC bạc và HC đồng lần lượt nhận 45 triệu, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Phá kỷ lục quốc gia được thưởng 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Cục Thể dục Thể thao thưởng nóng lần lượt là 10 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng.

Indonesia giành HC vàng bóng đá nam tại SEA Games 32 ở Campuchia. Ảnh: Nation Thailand

Các Liên đoàn thành viên cũng tự tìm kiếm tài trợ để có thêm khoản thưởng nóng, tùy vào chỉ tiêu thành tích. Liên đoàn điền kinh thưởng 1 tỷ đồng nếu đội hoàn thành chỉ tiêu giành 12 HC vàng. Liên đoàn võ thuật tổng hợp thưởng tối thiểu 100 triệu đồng cho HC vàng.

Một số địa phương có đãi ngộ riêng. Hà Nội thưởng 15 triệu đồng mỗi tháng, trong 2 năm, cho VĐV giành HC vàng. HC bạc và HC đồng là 8,5 triệu và 7 triệu đồng. Trong khi đó, TP HCM hỗ trợ từ 7 đến 12,5 triệu đồng mỗi tháng trong hai năm. Ngoài ra, họ thưởng chia theo giới tính, với nam thấp hơn nữ. Nam lần lượt nhận 52 triệu, 29 triệu và 23 triệu đồng. Nữ lần lượt là 58 triệu, 32 triệu và 25,5 triệu đồng.

Các nước còn lại trong khu vực chưa công bố mức thưởng cố định. Philippines mới xác nhận khoản hỗ trợ 24.000 peso, tức khoảng 11 triệu đồng, cho mỗi HLV và VĐV.

Tại SEA Games 2023, mức thưởng của Philippines cho HC vàng là 300.000 peso, tức khoảng 135 triệu đồng. HC bạc và HC đồng là 150.000 và 60.000 peso. Campuchia lần lượt là 10.000 USD, tức khoảng 240 triệu đồng thời điểm ấy, 7.500 và 4.000 USD. Singapore thưởng 10.000 đô la Singapore (khoảng 200 triệu đồng) cho HC vàng cá nhân. Malaysia là 20.000 ringgit (khoảng 125 triệu đồng).

Thái Lan thì thường chỉ công bố khoản thưởng gộp của cả Đoàn thể thao. Số tiền kỳ trước Chính phủ phải chi là 207,03 triệu baht (khoảng 170 tỷ đồng) cho 108 HC vàng, 96 HC bạc và 108 HC đồng.

Hiếu Lương tổng hợp