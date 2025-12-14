Indonesia hứng bão chỉ trích sau khi bị phế ngôi ở SEA Games

Các chuyên gia Indonesia bức xúc khi đội nhà sở hữu lực lượng chất lượng, trong đó có bốn cầu thủ nhập tịch, nhưng bị loại ngay vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.

Tiền đạo nhập tịch Jens Raven khóc sau trận thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân 700th Anniversary, Chiang Mai, Thái Lan ngày 12/12. Ảnh: Bola

Bình luận trên báo Detik, ông Kusnaeni cho rằng Indonesia sở hữu đội hình có chất lượng tốt, đủ khả năng vượt qua vòng bảng nếu được tổ chức và khai thác hợp lý hơn. "Đội hình Indonesia lần này giàu chất lượng và xứng đáng đi tiếp", Kusnaeni nhận xét. "Lẽ ra Indonesia có thể thắng Myanmar với cách biệt ít nhất ba bàn, nếu không để thủng lưới trong hiệp một".

Theo chuyên gia này, bàn thua sớm đã khiến Indonesia rơi vào thế bị động, phải gồng mình đuổi theo hiệu số trong phần còn lại của trận đấu. Ông cho rằng vấn đề của đội nhà nằm ở cách vận hành lối chơi. Indonesia thi đấu khá đơn điệu, thiếu sáng tạo, dù sở hữu những tiền đạo có thể hình và sức mạnh vượt trội như Rafael Struick hay Mauro Zijlstra. "Các tiền đạo Indonesia nhận được quá ít bóng. Phải sang nửa cuối hiệp hai, đội mới tăng cường tạt bóng và khai thác chiều cao trung phong, nhưng khi đó đã quá muộn", chuyên gia 58 tuổi phân tích.

Cuối cùng, ông cho rằng ban huấn luyện không phát huy được tối đa điểm mạnh của cầu thủ. "Với sự chuẩn bị dài ngày và lực lượng như vậy mà vẫn bị loại ngay từ vòng bảng, LĐBĐ Indonesia (PSSI) thực sự cần đánh giá lại toàn bộ cách làm của họ", ông nhấn mạnh.

Chuyên gia bóng đá Indonesia, Mohamad Kusnaeni. Ảnh: Tribunnews

Một chuyên gia bóng đá khác, Tommy Welly lại có quan điểm gay gắt hơn. Xuất hiện dày đặc trên truyền thông Indonesia ngày 13/12, ông gọi màn trình diễn của Indonesia là một "nghịch lý".

"Màn trình diễn tổng thể rất tệ", Welly nói. "Ban đầu, nhiều người tin rằng đội hình Indonesia rất mạnh, vì từng cầm hòa Mali. Sau đó, đội quá vui mừng khi đón bốn cầu thủ nhập tịch. Nhưng nghịch lý là chúng ta đã thất bại. Nói thất bại là còn quá nhẹ".

Bốn cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài được Indonesia triệu tập cho SEA Games gồm tiền vệ Ivar Jenner, tiền đạo Zijlstra, Jens Raven và Struick. Tất cả đều đã có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, theo Welly, sự hiện diện của họ không mang lại khác biệt vì những vấn đề mang tính hệ thống.

Ông cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở công tác huấn luyện và cách bổ nhiệm nhân sự trong nội bộ PSSI. Welly chỉ trích sự thiên vị và thiếu minh bạch trong việc lựa chọn ban huấn luyện, đồng thời đánh giá thời gian tập trung dài ngày không mang lại hiệu quả tương xứng. "Đội tuyển có bốn cầu thủ nhập tịch, nhưng lối chơi vẫn đơn điệu. Đó là hệ quả của quản lý yếu kém và định hướng chuyên môn sai lầm", ông nói.

Từ đó, Bung Towel yêu cầu những người phụ trách dự án SEA Games phải chịu trách nhiệm, đặc biệt là Phó Chủ tịch PSSI Zainuddin Amali. "Những gì ông Amali nói về bóng đá đều không đúng sự thật", Welly nói. "Ông ấy nói HLV Indra Sjafri làm việc theo khoa học thể thao, nhưng nghe thật lố bịch".

Nguyên Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Indonesia, nay là Phó chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Zainuddin Amali. Ảnh: Detik

Chuyên gia 54 tuổi còn ám chỉ việc HLV Indra Sjafri được lựa chọn vì mối quan hệ thân cận trong PSSI. "Tôi không hiểu Indonesia đang chơi bóng kiểu gì. Họ chỉ chăm chăm ném biên. Tôi cũng không rõ Robi Darwis đá trung vệ hay hậu vệ trái", Welly nói thêm.

Trên mặt báo Indonesia những ngày sau trận, không khí chung là thất vọng, phẫn nộ và cay đắng. Từ vị thế đương kim vô địch SEA Games 32, việc bị loại ngay vòng bảng được mô tả là một "bi kịch" và "thất bại lớn". Nhiều tờ báo dùng các từ như "bi thảm", "thất bại nặng nề" hay "tức tưởi" để diễn tả cảm giác phải rời giải bằng một trận thắng.

Indonesia thắng Myanmar 3-1 ở lượt cuối bảng C để đứng nhì bảng, nhưng bị kình địch Malaysia vượt qua trong cuộc đua giành suất nhì bảng tốt nhất, chỉ vì ghi ít hơn một bàn thắng. Kịch bản này càng khiến dư luận Indonesia khó chấp nhận.

Trang thể thao Bola mổ xẻ chi tiết màn thể hiện của đội nhà, cho rằng Indonesia nhập cuộc chậm, thiếu sáng tạo và không tạo được áp lực đủ lớn. Việc để Myanmar mở tỷ số từ phút 29 bị đánh giá là "không thể chấp nhận". Dù thắng, Indonesia vẫn bị phê phán vì không sớm định đoạt trận đấu để cải thiện hiệu số.

Nhiều bài phân tích cũng chỉ ra sự phụ thuộc quá mức vào những miếng đánh đơn giản như ném biên dài, trong khi thiếu phương án tấn công đa dạng ở trung lộ. HLV Indra Sjafri trở thành tâm điểm tranh luận khi thừa nhận trách nhiệm, nhưng lời xin lỗi không đủ xoa dịu dư luận.

CNN Indonesia bình luận rằng HLV 62 tuổi không tối ưu hóa được dàn cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch. "Phải đến phút 69, Jens Raven mới được tung vào sân. Ngay lập tức anh ghi hai bàn. Đáng lẽ Raven phải được sử dụng sớm hơn", tờ báo viết.

Hoàng An tổng hợp