Indonesia được kỳ vọng toàn thắng ở vòng bảng SEA Games

Thái LanCựu tiền đạo Talaohu Musafri tin Indonesia đủ sức thắng cả hai trận bảng C, bóng đá nam SEA Games gặp Philippines và Myanmar.

* Philippines - Indonesia: 18h thứ Hai 8/12, giờ Hà Nội

Đương kim vô địch Indonesia bắt đầu hành trình bảo vệ HC vàng bóng đá nam SEA Games bằng trận đấu với Philippines tối nay. Theo ông Musafri, đoàn quân Indra Sjafri đủ chất lượng để vượt qua Philippines và Myanmar mà không gặp trở ngại lớn.

Cầu thủ Indonesia mừng bàn thắng trong trận giao hữu U22 hòa Mali trên sân Pakansari, Bogor, Indonesia ngày 18/11/2025. Ảnh: Bola

Musafri cho rằng sự chuẩn bị bài bản, lực lượng mạnh mẽ và kinh nghiệm tích lũy từ các giải đấu trước giúp Indonesia bước vào SEA Games với tâm thế hoàn toàn chủ động. "Với cục diện bảng C, Indonesia có cơ hội rõ rệt để đi tiếp", ông nói thêm.

Musafri, 43 tuổi, từng đá ba trận cho tuyển Indonesia giai đoạn 2009-2014. Cựu tiền đạo này cảnh báo yếu tố tâm lý, đặc biệt khi Indonesia là đương kim vô địch. "Áp lực chắc chắn có, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ cần đặt sang một bên gánh nặng bảo vệ danh hiệu", Musafri nhận định. "Nếu họ thi đấu thoải mái, tập trung vào từng trận, tôi tin Indonesia sẽ tiếp tục giành HC vàng".

Indonesia sẽ gặp Philippines trên sân Kỷ niệm 700 Năm ở Chiang Mai. Ở lượt đầu bảng C hôm 5/12, Philippines đã thắng Myanmar 2-0 nhờ công Alex Monis và một cú đá phản lưới của Lat Wai Bhone.

Hơn nửa đội hình Philippines dự SEA Games 33 sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, trong đó có Monis. Ngoài ra, họ còn có tiền vệ Sandro Reyes đang chơi ở hạng Tư Đức, tiền đạo Dylan Demuynck ở hạng Hai Bỉ, hay hậu vệ Santiago Rublico ở hạng Ba Tây Ban Nha.

Indonesia chỉ có 5 cầu thủ sinh trưởng ở nước ngoài là Rafael Struick, Dion Markx, Mauro Zijlstra, Jens Raven và Ivar Jenner. Họ được kỳ vọng là bộ khung giúp Indonesia bảo vệ HC vàng, bên cạnh những tài năng bản địa như Muhammad Ferarri hay Hokky Caraka.

Indonesia chuẩn bị cho SEA Games bằng hai trận gặp U23 Mali, lần lượt thua 0-3 và hòa 2-2. Đội tuyển Mali đang đứng thứ 54 FIFA, vì thế cầm hòa U23 Mali được xem là thành công với thầy trò Sjafri.

Bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra từ 3/12 đến 18/12, với 9 đội chia làm ba bảng, mỗi bảng ba đội. Ba đội nhất bảng và một đội nhì có kết quả tốt vào bán kết.

Hoàng An (theo Bola)