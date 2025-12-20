Indonesia được khuyên học theo cách làm bóng đá của Việt Nam

Theo báo Indonesia Republika, LĐBĐ nước này (PSSI) nên học tập cách làm của Việt Nam - nền bóng đá vừa giành HC vàng SEA Games ổn định và thành công nhất Đông Nam Á gần đây.

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 nhiều kịch tính tại Rajamangala hôm 18/12, Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh nhà vô địch. Dù bị chủ nhà Thái Lan dẫn 2-0 chỉ sau 31 phút đầu, các học trò của HLV Kim Sang-sik ngược dòng, gỡ hòa đầu hiệp hai, rồi ghi bàn quyết định để thắng trong hiệp phụ.

"HC vàng SEA Games đến chỉ vài tháng sau khi Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và ngôi vương AFF Cup 2024, càng củng cố hướng đi thống trị chưa bị lung lay", Republika bình luận. "Thành công này không chỉ là kết quả của một giải đấu đơn lẻ nào đó, mà là sự nối tiếp của chuỗi thành tích được duy trì chặt chẽ từ cấp khu vực đến quốc tế. Những thành tựu ấy đồng thời là tấm gương soi chiếu cho bóng đá Indonesia".

Tờ báo có trụ sở tại Jakarta chỉ ra rằng ở giải U23 Đông Nam Á cách đây 5 tháng, Indonesia chơi sòng phẳng khi đối đầu Việt Nam ở trận chung kết. Dù thua 0-1 với bàn duy nhất của Nguyễn Công Phương, dữ liệu từ ASEAN United ghi nhận đội bóng xứ vạn đảo chiếm ưu thế với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 68%, so với 32% của thầy trò ông Kim.

Báo Republika còn so sánh thêm về khả năng phân phối bóng, nêu rằng U23 Indonesia cũng vượt trội với 441 đường chuyền chính xác, trong khi Việt Nam chỉ có 185 đường chuyền. Tuy nhiên, "sự trên cơ về những con số thống kê ấy không tỷ lệ thuận với kết quả cuối cùng", báo này bình luận..

Tại SEA Games 33 này, Indonesia bị đánh giá kém hơn hẳn giai đoạn đội được HLV Hà Lan Gerald Vanenburg dẫn dắt ở giải U23 Đông Nam Á. Theo nhà bình luận bóng đá Indonesia Erwin Fitriansyah, khác biệt rõ nhất nằm ở tính nhất quán và sự dũng cảm trong việc áp dụng lối chơi.

"Thời Vanenburg, Indonesia đá thuyết phục hơn ở SEA Games, vì đội còn có thể kiểm soát trận đấu", Fitriansyah nói với Republika. Theo ông, với lực lượng cầu thủ giữa hai giai đoạn là tương đối tương đồng, sự sa sút lại nằm ở khía cạnh sáng tạo, tinh thần chiến đấu và tính liên tục của mô hình lối chơi.

Tiền vệ Viktor Lê đi bóng qua đội trưởng Indonesia Kadek Arel trong trận chung kết giải U23 Đông Nam Á ngày 29/7. Ảnh:Hiếu Lương

Chuyên gia Fitriansyah mong PSSI nghiêm túc chú ý đến thực trạng của đội U22 vừa rồi, nhất là khi liên đoàn sắp quyết định bổ nhiệm HLV trưởng ĐTQG. Hai cái tên Giovanni van Bronckhorst và John Herdman được cho là nằm trong tầm ngắm. "Dù ai được chọn, người đó cũng cần được trao quyền hạn rộng hơn để cải tổ toàn diện cấu trúc huấn luyện", ông nói.

Theo Fitriansyah, nhiệm vụ chính của vị tân HLV trưởng Indonesia sắp tới không chỉ là chuẩn bị cho lứa đội tuyển cao nhất, mà còn xây dựng một cấu trúc kết nối từ các lứa U17, U20, U23 đến đội tuyển. "Đó không thể là một mô hình rời rạc, mà phải là cách tiếp cận chiến lược để quá trình chuyển tiếp cầu thủ và HLV diễn ra suôn sẻ", chuyên gia này nhấn mạnh nói.

Báo Republika cũng nhấn mạnh quan điểm này, cho rằng sự nhất quán về triết lý, chiến lược và chiến thuật mới là chìa khóa để Indonesia không chỉ bắt kịp khoảng cách với Việt Nam ở Đông Nam Á, tạo nền tảng vững chắc để cạnh tranh ở cấp độ châu Á, thậm chí thế giới. "Nếu không cải tổ hệ thống, thành tích sẽ tiếp tục mang tính dao động thất thường, trong khi nền bóng đá Việt Nam lại đang ngày càng tiến lên với hướng đi rõ ràng", tờ báo này kết luận.

Hoàng Thông (theo Republika)