Indonesia đề xuất tổ chức phiên bản mới cho SEA Games

IndonesiaIndonesia đưa ra sáng kiến mời thêm các nước dự SEA Games Plus, trong đó có Australia.

Ý tưởng do Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari đề xuất. Nếu thành hiện thực, SEA Games Plus sẽ lần đầu được tổ chức tại Philippines vào năm 2028, tức một năm sau SEA Games 34 ở Malaysia.

"Chúng tôi đang liên lạc với một số Quốc gia để khởi động việc mở rộng SEA Games", ông Oktohari nói trong cuộc họp tại trụ sở NOC vào ngày 24/12. "Ngoài 11 nước Đông Nam Á, Bhutan và một số nước ở châu Đại Dương như New Zealand, Australia, Fiji có thể góp mặt".

Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (NOC) Raja Sapta Oktohari (giữa) phát biểu tại cuộc họp tổng kết SEA Games 33 tại trụ sở NOC ở Jakarta, Indonesia ngày 24/12/2025. Ảnh: Bola

Australia và New Zealand là những nền thể thao mạnh trên thế giới. Tại Olympic Paris 2024, Australia đứng thứ tư trên bảng tổng sắp, với 18 HC vàng, 19 HC bạc và 16 HC đồng, chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, New Zealand đứng thứ 11 với 10 HC vàng, 7 HC bạc và 3 HC đồng.

Chủ tịch NOC hy vọng đây là bước đệm để các VĐV tiến lên những đấu trường cao hơn. SEA Games Plus sẽ tạo ra tiêu chuẩn mới khi tập trung nhiều hơn vào các môn Olympic. Ông cho rằng phiên bản SEA Games hiện tại bị thao túng, khi chủ nhà ưu tiên các môn thể thao có thế mạnh.

"Dù ở Thái Lan, Campuchia, Việt Nam hay Indonesia, chủ nhà đều muốn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương", ông Oktohari cho hay. "Trong thời gian tới, Indonesia chủ động ưu tiên các môn Olympic vì các sự kiện đa môn đòi hỏi nguồn kinh phí lớn".

Một phần trình diễn tại lễ khai mạc SEA Games 33 trên sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Ở SEA Games 33, Indonesia đứng nhì toàn đoàn với 91 HC vàng, 112 HC bạc và 130 HC đồng. Dẫn đầu là Thái Lan với 233 vàng, 154 bạc và 108 đồng, còn Việt Nam đứng thứ ba với 87 vàng, 81 bạc và 110 đồng.

Nếu bỏ qua số huy chương từ các môn không có trong chương trình Olympic 2028, Indonesia có 73,63% HC vàng trên tổng số của đoàn, đứng sau Singapore 88,46%, Philippines 80%. Trong khi đó, Việt Nam đạt 71,26%, còn Thái Lan là 55,36%.

Trước khi tổ chức, Thái Lan được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ SEA Games chuyên nghiệp và gần sát nhất với Olympic. Tuy nhiên, tình hình chính trị và thiên tai đã khiến chủ nhà mắc nhiều sai sót trong công tác tổ chức, thậm chí bị tố được thiên vị ở nhiều nội dung thi đấu.

Trung Thu tổng hợp