IgHM - bước tiến trong dinh dưỡng miễn dịch

Từ các phân tử protein trong sữa non bò, các nhà khoa học tách lọc thành nguyên liệu IgHM chứa nhóm kháng thể tương đồng về cấu trúc với kháng thể trong sữa mẹ (Immunoglobulin like Human Milk).

Sữa mẹ luôn được coi là chuẩn mực vàng cho một nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh cũng như hỗ trợ miễn dịch cho trẻ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh cung cấp năng lượng, sữa mẹ (nhất là sữa non) là một hệ sinh thái miễn dịch hoàn chỉnh bao gồm kháng thể, các yếu tố kháng khuẩn, và rất nhiều các yếu tố sinh học có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Việc nghiên cứu các thành phần sữa mẹ đem tới nhiều định hướng trong tìm kiếm các nguồn dinh dưỡng có cùng lợi ích hỗ trợ sức khỏe và tăng cường miễn dịch, tiến tới ứng dụng cho nhiều trường hợp trẻ cần hỗ trợ miễn dịch cũng như các nhóm đối tượng rộng hơn.

Trong các loại thực phẩm tự nhiên được biết tới như những nguồn dinh dưỡng miễn dịch thay thế, sữa non bò cũng chứa hàm lượng kháng thể miễn dịch IgG cao, các protein miễn dịch tương đồng với protein ở người như lactoferrin, lyzozyme, hay alphalactabumin. Hiệu quả hỗ trợ miễn dịch của sữa non bò cũng đã được khẳng định thông qua lịch sử nghiên cứu và ứng dụng.

Dựa trên nền tảng tương đồng, các nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao đã giúp chọn lọc chính xác cấu trúc các phân tử protein trong sữa non bò để tách lọc thành nguyên liệu IgHM chứa nhóm kháng thể tương đồng về cấu trúc với kháng thể trong sữa mẹ (Immunoglobulin like Human Milk). Bước đột phá này mang lại nguồn dưỡng chất miễn dịch mới, vừa đảm bảo tính chọn lọc có định hướng để đem lại hiệu quả cao hơn, vừa đảm bảo tính tự nhiên của nguyên liệu.

Nguyên liệu IgHM được phân lập ra từ nguồn sữa non bò. Ảnh: Pexels

Để phân lập nhóm kháng thể IgHM, nhà sản xuất đã áp dụng quy trình chọn lọc protein bằng công nghệ cao theo nguyên tắc ba bước. Đầu tiên là nhận diện cấu trúc kháng thể. Cụ thể, thông qua nền tảng công nghệ, nhà sản xuất sẽ tiến hành nhận diện và xây dựng cơ sở dữ liệu (Big Data) về toàn bộ cấu trúc không gian 3D của các protein có trong sữa mẹ và sữa non bò. Đây là bước nền tảng để tìm ra "tiếng nói chung" giữa hai nguồn dinh dưỡng này.

Bước tiếp theo là lọc protein kháng thể. Hệ thống lọc công nghệ cao cho phép chọn lọc ra những phân tử protein từ sữa non bò có tương đồng cao nhất về cấu trúc không gian 3D so với kháng thể trong sữa mẹ. Điều này đảm bảo rằng chỉ những phân tử có cấu trúc và hoạt tính sinh học phù hợp nhất được giữ lại.

Bước ba là kiểm tra và tham chiếu sinh học. Các kháng thể sau khi lọc tiếp tục được kiểm tra độ tương thích với hệ miễn dịch và các thụ thể (receptors) tại đường tiêu hóa. Cuối cùng, hệ thống sẽ tham chiếu lại với dữ liệu sữa mẹ một lần nữa để đảm bảo mức độ an toàn và hiệu quả sinh học tối ưu khi ứng dụng vào sản phẩm.

Quy trình chọn lọc protein bằng công nghệ cao theo 3 bước để phân lập nhóm kháng thể IgHM tinh khiết. Đồ họa: VitaDairy

Với định hướng phát triển dựa trên nền tảng dinh dưỡng khoa học, hãng sữa VitaDairy vừa ra mắt sản phẩm dinh dưỡng ColosBaby Lactoferrin ứng dụng IgHM.

VitaDairy kỳ vọng, nguyên liệu protein sữa non phân lập IgHM - với việc đảm bảo tính tự nhiên, chọn lọc theo thành phần sữa mẹ - tiếp tục làm tốt hơn nữa bộ phức hợp dinh dưỡng miễn dịch của nhãn hàng ColosBaby trong sản phẩm mới. Sản phẩm cũng đánh dấu sự hợp tác giữa một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dinh dưỡng miễn dịch ở Việt Nam với khoa học sáng tạo trên thế giới, vì mục tiêu chung chăm sóc trẻ em Việt Nam thông qua khoa học dinh dưỡng.

Diệp Chi