Hyundai Creta lên đỉnh bảng xe gầm cao cỡ nhỏ

Creta vượt qua Corolla Cross để trở thành xe gầm cao cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường, gồm cả ba phân khúc A+, B và B+.

Báo cáo bán hàng tháng 9 của VAMA cho thấy mẫu xe của Hyundai đang tăng tốc gấp gáp. Nếu ở tháng 8, Creta dẫn đầu cỡ B nhưng vẫn bán ít hơn Corolla Cross thì sang tháng 9, Creta đã bán nhiều nhất ở thị trường gầm cao cỡ nhỏ toàn thị trường.

Nếu so trong cùng phân khúc B, tháng 9 Creta bán hơn gấp đôi Seltos (1.735 xe so với 826 xe). Tuy vậy, vì "sinh sau đẻ muộn", chưa bán trọn vẹn năm 2022 nên tính lũy kế sau 9 tháng, Creta bán hơn 7.000 xe, đối thủ Seltos là gần 10.000 xe. Khoảng cách 3.000 xe hoàn toàn có thể san lấp khi năm 2022 khép lại nếu hai mẫu xe vẫn giữ nguyên tốc độ bán hàng như hiện nay.

Creta hiện cũng dẫn đầu dự đoán của độc giả để trở thành ôtô của năm phân khúc crossover cỡ nhỏ tại Car Awards 2022.

>> Bình chọn xe của năm phân khúc crossover cỡ nhỏ

Hai mẫu xe còn lại trong phân khúc B là Honda HR-V và Mazda CX-3 chia nhau một miếng bánh nhỏ. HR-V được Honda đặt ở mức giá cao, trong khi CX-3 không thật sự rộng rãi như một chiếc crossover. CX-3 mang phong cách một chiếc hatchback nhiều hơn.

Ở hai phân khúc còn lại chỉ là cuộc cạnh tranh tay đôi, Raize và Sonet ở cỡ A+, Corolla Cross và CX-30 ở cỡ B+ (C-). Sau 9 tháng, nếu Sonet đang nhỉnh hơn Raize thì ở đoạn trên, Corolla Cross quá vượt trội so với CX-30. Phân khúc crossover C- vì thế vẫn còn dư địa cho các hãng tham chiến.

Xe gầm cao cỡ nhỏ đang dần thành mốt sử dụng ôtô mới ở Việt Nam, thay thế dòng sedan, hatchback truyền thống cùng tầm giá. Lợi ích về sự thoáng đãng, đa dụng giúp crossover dần chiếm lĩnh thị phần. Ngoài trừ phân khúc B đã "chật chội" với 4 dòng xe thì cỡ A+ và B+ vẫn còn nhiều khoảng trống.

Minh Hy