Huỳnh Như lần thứ 6 dự SEA Games

Việt NamHuỳnh Như nằm trong danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Huỳnh Như có kỳ SEA Games thứ sáu, sau các năm 2013, 2017, 2019, 2021 và 2023. Cô đã ghi 9 bàn và giành HC vàng bốn kỳ gần nhất.

Tiền đạo sinh năm 1991 cũng là một trong hai cầu thủ lớn tuổi nhất của Việt Nam dự SEA Games 33, cùng hậu vệ Trần Thị Thu. Trong khi đó, trẻ nhất là tiền đạo Ngọc Minh Chuyên sinh năm 2004.

Huỳnh Như thi đấu tại SEA Games 32 ở Campuchia vào tháng 5/2023. Ảnh: Đức Đồng.

Ngoài Huỳnh Như, danh sách được công bố có 17 cái tên từng góp mặt tại SEA Games 32 ở Campuchia, gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh, Khổng Thị Hằng, hậu vệ Hoàng Thị Loan, Trần Thị Hải Linh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu, Trần Thị Thu Thảo, tiền vệ Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy và tiền đạo Phạm Hải Yến. Đây hầu hết là những cầu thủ gắn bó với đội tuyển lâu năm, và đã quen với việc thi đấu SEA Games.

Trước khi chốt danh sách, Việt Nam có chuyến tập huấn một tuần tại Nhật Bản với 26 cầu thủ. Đội đá giao hữu với đội nữ hai trường đại học, lần lượt thắng Aichi Toho 3-0 và thua Shizuoka Sangyo 1-2.

Sau đợt này, ban huấn luyện xác định chia tay tiền vệ Dương Thị Vân vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Trong khi đó, cặp tiền vệ Ngân Thị Thanh Hiếu (18 tuổi) và Vũ Thị Hoa (20) cần thêm thời gian tích lũy.

"Quãng thời gian rèn luyện ở Nhật Bản và đá giao hữu giúp đội hoàn thiện chuyên môn và tự tin giành HC vàng SEA Games", HLV Mai Đức Chung nói. "Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực hơn để bù đắp bất lợi về sức mạnh và thể chất, khi đối thủ có thêm cầu thủ nhập tịch".

Sáng mai, thầy trò ông Chung sẽ di chuyển đến Bangkok, rồi tiếp tục đi thêm hơn 100 km đến Chonburi – địa điểm tổ chức môn bóng đá nữ SEA Games 33. Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt gặp Malaysia ngày 5/12, Philippines 8/12 và Myanmar 11/12.

Trong khi đó, Thái Lan có lợi ở bảng A khi chỉ gặp Singapore và Indonesia, còn Campuchia đã rút lui. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội nhất và hai đội nhì vào bán kết.

Việt Nam đang thống trị bóng đá nữ với 8 HC vàng, trong đó có bốn lần liền từ kỳ 2017, đều dưới thời HLV Mai Đức Chung. Thái Lan đăng quang năm kỳ còn lại.

Danh sách đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ môn (3): Trần Thị Kim Thanh, Quách Thu Em (TP HCM), Khổng Thị Hằng (Than khoáng sản Việt Nam)

Hậu vệ (11): Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hải Linh (Hà Nội), Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương (Than khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Thu (Thái Nguyên), Trần Thị Duyên (Phong phú Hà Nam), Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Kim Yên (TP HCM)

Tiền vệ (5): Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Thái Thị Thảo (Hà Nội), Nguyễn Thị Trúc Hương (Than khoáng sản Việt Nam), Nguyễn Thị Bích Thùy (Thái Nguyên)

Tiền đạo (4): Phạm Hải Yến (Hà Nội), Nguyễn Thị Thúy Hằng (Than khoáng sản Việt Nam), Ngọc Minh Chuyên (Thái Nguyên), Huỳnh Như (TP HCM).

Hiếu Lương