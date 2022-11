Huyền thoại Đức: 'Sẽ rất tuyệt nếu Messi phá kỷ lục của tôi'

QatarLothar Matthaus, 61 tuổi, kỳ vọng Lionel Messi phá kỷ lục chơi nhiều trận nhất của ông tại World Cup.

*Argentina - Saudi Arabia: 17h hôm nay 22/11, trên VnExpress.

Matthaus, nhà vô địch World Cup 1990 và là chủ nhân Quả Bóng Vàng cùng năm, đang giữ kỷ lục chơi 25 trận tại các kỳ World Cup. Từng chơi 19 trận, Messi sẽ phá kỷ lục của Matthaus nếu vào sân bảy trận tại World Cup 2022.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 21/11, khi được hỏi về khả năng bị Messi phá kỷ lục, Matthaus trả lời: "Nếu có người phá kỷ lục của tôi, tôi sẽ rất thích nếu đó là Messi. Tôi sẽ chúc mừng và thế là xong. Kỷ lục không phải là mãi mãi".

Matthaus từng dự năm World Cup và bốn Euro với Đức. Ảnh: Sky Sports.

Tại World Cup 2022, số trận tối đa của một đội là bảy. Con số này chỉ dành cho bốn đội vào bán kết, trong đó có ba trận vòng bảng, một trận vòng 1/8, trận tứ kết, trận bán kết, trận chung kết, hoặc trận tranh giải ba.

Theo nhà cái Betfair, Argentina là một trong năm ứng cử viên hàng đầu bên cạnh Brazil, Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Do đó, khả năng Messi và đồng đội chơi đủ bảy trận là không nhỏ. Matthaus đồng tình: "Messi trong màu áo tuyển Argentina hay hơn nhiều so vớí khi chơi cho PSG. Cậu ấy trông như nhân vật chính của trận đấu. Đó là lý do tại sao Argentina là một trong những ứng cử viên vô địch World Cup 2022".

Chiều nay, Argentina sẽ gặp Saudi Arabia trong trận mở màn bảng C. Trong hai trận tiếp theo, Messi và đồng đội gặp Mexico ngày 26/11 và Ba Lan ngày 30/11. Nếu vượt qua vòng bảng, Argentina sẽ gặp một trong bốn đội của bảng D, gồm Pháp, Australia, Đan Mạch và Tunisia, ở vòng 1/8.

Trong trận giao hữu với Hungary năm 2005, Messi ra mắt tuyển Argentina bằng một bàn và một thẻ đỏ. Matthaus chính là HLV của Hungary khi đó. Theo nhà vô địch Euro 1980 và World Cup 1990, Messi 17 năm trước gây ấn tượng đặc biệt cho ông. Và ông cũng thấy điều đó ở tuyển thủ 19 tuổi Jamal Musiala của Đức hiện nay.

"Hai năm trước chứ không phải bây giờ, khi xem Jamal thi đấu, tôi đã nói rằng cậu ấy là Messi tương lai. Cậu ấy có thể đọc được những gì diễn ra trong mỗi trận đấu giống như Messi. Cậu ấy cũng tạo ra sự khác biệt bằng những đường chuyền", Matthaus nhận xét.

Musiala bắt đầu chơi cho Bayern từ năm 2020. Cầu thủ 19 tuổi hiện sở hữu 27 bàn và 100 trận cấp CLB.

Mùa 2022-2023 đang ghi nhận thành tích đột phá của Musiala. Trong 22 trận đầu, tiền vệ tấn công 19 tuổi góp 12 bàn và 10 pha kiến tạo cho Bayern, vượt qua tám bàn và sáu pha kiến tạo trong 40 trận mùa trước. Musiala khoác áo tuyển Đức từ năm 2021, chơi 17 trận và ghi một bàn.

Thanh Quý (theo Ole)