Huy chương của SEA Games 33

Chủ đề của bộ huy chương là "tuân thủ luật chơi". Khái niệm này nhấn mạnh các giá trị về luật lệ, kỷ luật, công bằng và tinh thần thể thao.

Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT), cho biết thiết kế huy chương được trau chuốt về mặt thẩm mỹ, bền bỉ và xứng đáng là biểu tượng niềm tự hào của các VĐV.