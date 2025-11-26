Huy chương của SEA Games 33

Chủ đề của bộ huy chương là "tuân thủ luật chơi". Khái niệm này nhấn mạnh các giá trị về luật lệ, kỷ luật, công bằng và tinh thần thể thao.
Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT), cho biết thiết kế huy chương được trau chuốt về mặt thẩm mỹ, bền bỉ và xứng đáng là biểu tượng niềm tự hào của các VĐV.
Chủ đề của bộ huy chương là "tuân thủ luật chơi". Khái niệm này nhấn mạnh các giá trị về luật lệ, kỷ luật, công bằng và tinh thần thể thao.
Tiến sĩ Kongsak Yodmanee, Tổng cục trưởng Tổng cục thể thao Thái Lan (SAT), cho biết thiết kế huy chương được trau chuốt về mặt thẩm mỹ, bền bỉ và xứng đáng là biểu tượng niềm tự hào của các VĐV.
Thiết kế kết hợp họa tiết lưới truyền thống của Thái Lan với các đường viền lấy cảm hứng từ các đấu trường thể thao, nhằm phản ánh bản sắc của quốc gia chủ nhà và tượng trưng cho sự hợp tác khu vực giữa các nước ASEAN.
Mặt trước của huy chương là biểu tượng SEA Games 33, còn mặt sau có logo của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và dòng chữ SEA Games lần thứ 33.
Thiết kế kết hợp họa tiết lưới truyền thống của Thái Lan với các đường viền lấy cảm hứng từ các đấu trường thể thao, nhằm phản ánh bản sắc của quốc gia chủ nhà và tượng trưng cho sự hợp tác khu vực giữa các nước ASEAN.
Mặt trước của huy chương là biểu tượng SEA Games 33, còn mặt sau có logo của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á và dòng chữ SEA Games lần thứ 33.
Huy chương được làm bằng vật liệu bền, thiết kế để chống va đập, bề mặt hoàn thiện bằng vàng, bạc và niken để không bị bong tróc. Đường kính 8,5cm và độ dày 0,8cm.
Huy chương được làm bằng vật liệu bền, thiết kế để chống va đập, bề mặt hoàn thiện bằng vàng, bạc và niken để không bị bong tróc. Đường kính 8,5cm và độ dày 0,8cm.
Dây đeo có các họa tiết nền dệt kiểu Thái, tượng trưng cho tình hữu nghị đan xen tượng trưng cho sự hợp tác, thống nhất và tính liên tục của cộng đồng thể thao ASEAN. Đồng thời, nó truyền tải sức mạnh của thể thao trong việc kết nối con người, văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
Dây đeo có các họa tiết nền dệt kiểu Thái, tượng trưng cho tình hữu nghị đan xen tượng trưng cho sự hợp tác, thống nhất và tính liên tục của cộng đồng thể thao ASEAN. Đồng thời, nó truyền tải sức mạnh của thể thao trong việc kết nối con người, văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
Huy chương của đại hội thể thao người khuyết Đông Nam Á - ASEAN Para Games 13 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, từ ngày 20 đến 26/1/2026 cũng thiết kế tổng thể giống huy chương SEA Games 33 nhưng chỉ khác biệt ở biểu tượng và dòng chữ chủ đề.
Huy chương của đại hội thể thao người khuyết Đông Nam Á - ASEAN Para Games 13 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, từ ngày 20 đến 26/1/2026 cũng thiết kế tổng thể giống huy chương SEA Games 33 nhưng chỉ khác biệt ở biểu tượng và dòng chữ chủ đề.
Ông Kongsak cho biết, tất cả huy chương được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ hoàn hảo. "Tôi tin tưởng những huy chương này sẽ là biểu tượng của chiến thắng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi VĐV", ông nói.
Ông Kongsak cho biết, tất cả huy chương được sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ hoàn hảo. "Tôi tin tưởng những huy chương này sẽ là biểu tượng của chiến thắng và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi VĐV", ông nói.
Đức Đồng