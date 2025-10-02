Hưng Yên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án sân golf thương hiệu Trump

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường khu phức hợp sân golf, khách sạn mang thương hiệu Trump trong tháng 10.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa có cuộc họp về tình hình giải phóng mặt bằng khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên - công ty con do Kinh Bắc (KBC) sở hữu 85% vốn điều lệ.

Dự án được triển khai thông qua hợp tác với Tập đoàn Trump (The Trump Organization), tên thương mại Trump International Hưng Yên. Tổng diện tích quy hoạch dự án hơn 888 ha, thuộc địa bàn 3 xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh. Tổng mức đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD .

UBND tỉnh cho biết hiện tiến độ giải phóng mặt bằng dự án chậm so với kế hoạch, chưa đạt kỳ vọng. Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10. Phần đất công ích, đất đã kiểm đếm, đơn vị cần lập xong phương án trước 8/10. Tương tự, phương án phê duyệt bồi thường diện tích đất nông nghiệp cần hoàn thành trong tháng 10.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được giao phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng theo mốc tiến độ đã duyệt. Đơn vị cũng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra chậm trễ.

Nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, chuẩn bị kinh phí, nhân lực, phương tiện sẵn sàng thi công dự án nhằm bảo đảm tiến độ.

Trước đó, tháng 9/2024, tập đoàn của gia đình ông Donald Trump đề xuất đầu tư siêu dự án ở Hưng Yên thông qua hợp tác cùng Hung Yen Hospitality. Tới giữa tháng 5/2025, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án.

Theo quy hoạch, dự án gồm 4 tiểu khu, trong đó hai khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp và sân golf sinh thái có quy mô dân số lần lượt 3.500 và 1.800 người. Khu đô thị thương mại dịch vụ (29.700 người), còn lại là cây xanh, công viên chuyên đề.

Hạng mục sân golf được quy hoạch trên diện tích hơn 240 ha với 54 hố, gồm sân 36 hố và 18 hố. Bên cạnh đó, dự án còn 7,3 ha đất được bố trí để phát triển nhà ở xã hội và khu công viên chuyên đề rộng 99 ha.

Tại lễ khởi công cuối tháng 5, con trai Tổng thống Mỹ - Eric Trump, Phó chủ tịch điều hành The Trump Organization cho biết Việt Nam khẳng định sẽ hoàn thành dự án trong hơn 2 năm, với mục tiêu trở thành sân golf quy mô tại khu vực, thế giới.

