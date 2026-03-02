Hưng Yên duyệt đầu tư dự án gần 7.000 tỷ đồng giáp Vinhomes Ocean Park 3

Khu đô thị mới tại xã Phụng Công có quy mô hơn 65 ha, tổng vốn gần 7.000 tỷ đồng vừa được tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên, khu đô thị mới tại xã Phụng Công có vị trí giáp đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và khu đô thị Đại An (tên thương mại: Vinhomes Ocean Park 3). Dự án sẽ được đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

Tổng diện tích dự án này hơn 65 ha, trong đó đất ở chiếm hơn 33%, còn lại là đất giao thông, bãi đỗ xe, cây xanh, mặt nước. Quy mô dân số dự án này trên 9.000 người.

Khi hoàn thành, dự án khu đô thị mới xã Phụng Công sẽ cung ứng khoảng 1.240 căn liền kề, biệt thự xây thô, hơn 2.300 căn chung cư và trên 1.100 nhà xã hội. Dự án này còn có nhiều tiện ích dịch vụ khác như khu thương mại dịch vụ, trường học, y tế, văn hóa - thể dục thể thao, cây xanh, cảnh quan.

Dự án khu đô thị mới tại xã Phụng Công có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, gồm 369 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiến độ triển khai dự án trong 5 năm.

Cách Hà Nội khoảng 50 km về phía đông, Hưng Yên là một trong những thị trường bất động sản phát triển mạnh những năm gần đây, đặc biệt các phân khúc nhà ở. Khu vực này liên tục ghi nhận nhiều khu đô thị, dự án lớn đến từ các doanh nghiệp như Vingroup, Masterise, MIK Group, Sunshine, Xuân Cầu...

Theo One Housing - đơn vị do Techcombank và Masterise hậu thuẫn, riêng khu vực Văn Giang, Hưng Yên có thể ghi nhận hơn 18.000 căn hộ mở bán mới trong 2026.

Ngọc Diễm