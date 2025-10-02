Huế mời đầu tư hai dự án gần 3.800 tỷ tại Chân Mây - Lăng Cô

Hai khu công nghiệp, phi thuế quan tại xã Chân Mây - Lăng Cô được mời đầu tư với quy mô hơn 500 ha, tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP Huế vừa thông báo mời đầu tư hai dự án nằm trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Đầu tiên là dự án Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 01 Chân Mây với tổng vốn đầu tư hơn 1.450 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất gần 239 ha, trong đó, phần lớn là diện tích khu công nghiệp, khu phi thuế quan, còn hệ thống xử lý nước thải chiếm khoảng 2 ha.

Thứ hai là Khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 02 Chân Mây. Dự án có tổng diện tích gần 268 ha, quy mô vốn hơn 2.300 tỷ đồng.

Quy mô kiến trúc xây dựng hai dự án cần tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch chung của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cùng quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây.

Tiến độ triển khai hai dự án đều không quá 24 tháng kể từ ngày cho thuê đất, bàn giao đất. Doanh nghiệp quan tâm dự án cần có vốn chủ sở hữu tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư.

Đến nay, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đã thu hút 55 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 97.000 tỷ đồng, trong đó, 15 dự án FDI với tổng vốn hơn 56.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch chung đến 2045, Chân Mây – Lăng Cô được định hướng là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đầu mối giao thông quốc gia và quốc tế. Dự án sẽ cung cấp các dịch vụ logistics cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và hành lang Đông – Tây cũng như các dịch vụ du lịch tầm cỡ.

Mới đây, Tập đoàn Phương Trang và Kim Long Motor Huế đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư hai dự án khu đô thị, phức hợp tại Chân Mây - Lăng Cô. Hai bên cũng hợp tác phát triển căn hộ cho người thu nhập thấp ở khu vực phục vụ công nghiệp ôtô quy mô lớn.

Đình Trí