Huế được vinh danh 'Điểm đến trong nước năm 2025'

Huế được vinh danh ở hạng mục Điểm đến trong nước của năm trong khuôn khổ HOTLIST Travellive Editor’s Pick 2025, tối 19/1.

Theo ban tổ chức, danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Huế trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, phát triển bền vững và thích ứng với biến động của thị trường.

Khách nước ngoài thăm Đại nội Huế cuối tháng 10/2025, sau khi nước rút khỏi Kinh thành Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Giám đốc sở du lịch TP Huế Trần Thị Hoài Trâm cho biết danh hiệu là niềm tự hào của chính quyền và người dân Huế, đồng thời là động lực để ngành du lịch thành phố tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng. Thời gian tới, Huế sẽ đẩy mạnh du lịch xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường liên kết vùng.

Hotlist Travellive Editor’s Pick là giải thưởng thường niên do Travellive Media Group tổ chức, nhằm tôn vinh các thương hiệu, điểm đến và cá nhân có đóng góp nổi bật cho ngành du lịch Việt Nam. Danh sách chọn lọc có góc nhìn chuyên môn, dựa trên quy trình thẩm định của hội đồng cố vấn trong và ngoài nước, cùng các tiêu chí về chất lượng, tính đổi mới, tác động xã hội và khả năng phát triển bền vững. Qua từng năm, Hotlist phản ánh chuyển động của thị trường và góp phần định hướng các mô hình du lịch Việt có trách nhiệm, tôn trọng bản sắc địa phương.

Năm 2025, Hotlist mang chủ đề "Hành trình từ mầm đến gạo", lấy cảm hứng từ hạt gạo - biểu tượng của văn minh lúa nước. Thông điệp nhấn mạnh tầm nhìn dài hạn, sự kiên trì và trách nhiệm xã hội trong bối cảnh du lịch Việt Nam đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, hành vi du khách thay đổi và cạnh tranh toàn cầu.

Một góc kinh thành Huế nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Phong

Việc Huế được vinh danh ở hạng mục Điểm đến của năm cho thấy sự đánh giá cao đối với định hướng phát triển du lịch của địa phương. Từ vai trò trung tâm di sản, Huế đang chuyển mình theo hướng điểm đến xanh, thân thiện, giàu chiều sâu trải nghiệm; hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Nhiều sản phẩm du lịch gắn với di sản vật thể - phi vật thể, lễ hội bốn mùa, du lịch cộng đồng, sinh thái và ẩm thực được làm mới, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến.

Trong năm 2025, Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt 13,188 nghìn tỷ đồng.

Việc Huế được xướng tên tại Hotlist 2025 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển tiếp theo, khẳng định vị thế điểm đến truyền cảm hứng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tuấn Anh