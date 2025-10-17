Huế có tân Bí thư Thành ủy

TP HuếÔng Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 -2030.

Sáng 17/10, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, 52 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trung thay ông Nguyễn Văn Phương - người đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 -2030.

Ông Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Đình Trung. Ảnh: Vạn An

Ông Nguyễn Đình Trung quê Nghệ An, cử nhân Luật, thạc sĩ Hành chính công, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông từng là Phó giám đốc Sở Tư pháp, Phó bí thư Huyện ủy Krông Nô, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, rồi Phó bí thư Tỉnh ủy Đăk Nông nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 5/2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi hai tỉnh Đăk Lăk và Phú Yên sáp nhập từ 1/7/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk. Ngày 30/9, Bộ Chính trị tiếp tục chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất.

Hiện nay, các Phó bí thư Thành ủy Huế gồm ông Phạm Đức Tiến (Phó bí thư thường trực Thành ủy), ông Phan Thiên Định (Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP) và ông Nguyễn Chí Tài (Ủy viên Thường vụ, Phó chủ tịch UBND TP).

TP Huế hiện có diện tích 4.947 km2, dân số hơn 1,2 triệu, với 40 đơn vị hành chính cấp xã. GRDP bình quân giai đoạn 2020-2025 tăng 7,54%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 64.500 tỷ đồng.

Võ Thạnh