Huamark - sân khấu đẳng cấp thế giới chờ các chân dài SEA Games 33

Huamark là nhà thi đấu đa năng, có thể tổ chức các môn trong nhà như bóng chuyền, futsal, bóng rổ, cầu lông, boxing, các buổi hòa nhạc, văn hóa, giải trí...

Tháng 9 vừa qua, Huamark đã tổ chức giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới (FIVB Volleyball Women's World Championship 2025) một số trận vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết thu hút hàng ngàn khán giả.

Nơi đây sẽ diễn ra hai nội dung bóng chuyền nam và nữ của SEA Games 33.