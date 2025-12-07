Huamark - sân khấu đẳng cấp thế giới chờ các chân dài SEA Games 33

Lưới và các công tác phục vụ đang được gấp rút hoàn tất.
Nội dung nữ sẽ tranh tài từ ngày 10 đến 15/12. Sau đó diễn ra các nội dung của nam.
Bóng chuyền nữ Việt Nam ở bảng B, lần lượt chạm trán Myanmar (15h ngày 10/12), Malaysia (12h30 ngày 11/12), Indonesia (12h30 ngày 12/12). Trong khi đó, bảng A có chủ nhà Thái Lan, Singapore và Philippines.
Bên trong nhà thi đấu Huamark là các phòng chức năng hiện đại, trong đó có phòng thay đồ tiện nghi phục vụ các VĐV.
Hồ bơi tại Huamark vừa được cải tạo toàn diện với chi phí khoảng 300 triệu baht (khoảng 247 tỷ đồng). Việc cải tạo bao gồm nâng cấp khán đài, mái che, lối đi, nhà vệ sinh, tiện ích xung quanh, và lắp đặt thiết bị thi đấu hiện đại.
Môn bơi sẽ tranh tài từ ngày 10 đến 15/12.
Gần hồ bơi Huamark là trường bắn Shooting Range of Sports Authority of Thailand Huamark - thuộc Sports Authority of Thailand.
Trường bắn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và thiết bị phù hợp cho các nội dung phức tạp như súng hơi, súng ngắn, súng trường, đĩa bay, trap/skeet/compak.
Khu vực diễn ra nội dung bắn súng 10 m đã hoàn thiện và đang được các vận động viên tham gia tập luyện.
Môn bắn súng diễn ra từ ngày 13 đến 15/12.
Đức Đồng