Hơn nghìn căn nhà xã hội tại Khánh Hòa dự kiến 19,5 triệu một m2

Dự án nhà xã hội gần biển Bình Sơn - Ninh Chử có giá dự kiến 19,5 triệu đồng mỗi m2, tương đương một căn từ 700 triệu.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội 01 (Hacom Ocean City) tại khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chử (khu K2). Dự án nằm tại phường Đông Hải (thuộc TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ), và chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Hacom Holdings.

Theo quy định, sau khi khởi công, chủ đầu tư phải cung cấp thông tin dự án để Sở Xây dựng công bố công khai trên cổng thông tin. Việc này giúp người dân nắm bắt thông tin và chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua.

Theo đó, dự án có quy mô hơn 1,7 ha, gồm 5 khối nhà cao 15 tầng. Nguồn cung dự án này gồm 1.121 căn hộ, mỗi căn có 1-3 phòng ngủ. Đơn giá bán trung bình dự kiến 19,5 triệu đồng một m2 (có sử dụng hệ số K theo vị trí tầng), chưa gồm 2% phí bảo trì.

Như vậy, người mua cần chi khoảng 700 triệu đến 1,5 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích 36-77 m2 tại dự án.

Đơn giá này nếu được Sở Xây dựng duyệt, dự án nhà ở xã hội Hacom Ocean City sẽ nằm trong top đầu tại thị trường Khánh Hòa. Một số dự án khác có giá dao động 15-18 triệu đồng một m2 như nhà xã hội tại khu tái định cư Thành Hải, phường Bảo An (hơn 17 triệu một m2) hay MK Central City (15-16 triệu mỗi m2).

Dự án Hacom Ocean City mới được khởi công vào tháng 10, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027. Chủ đầu tư cho biết thời gian dự kiến nhận hồ sơ vào quý I năm sau.

Thời gian qua, Khánh Hòa tăng tốc triển khai đề án một triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, tỉnh phải xây dựng ít nhất 7.800 căn nhà ở xã hội đến 2030. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu, với 3.364 căn được xây dựng. 5 năm tới, Khánh Hòa cần hoàn thành hơn 4.400 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành chỉ tiêu, các năm tiếp theo, tỉnh cần xây xong 650-680 căn mỗi năm.

Đình Trí