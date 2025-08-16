Hơn một triệu người đi bộ 'Vì Việt Nam đoàn kết, hùng cường'

Sáng 16/8, hơn một triệu người dân tại 34 tỉnh, thành trên cả nước mặc áo đỏ sao vàng, cùng tham gia chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Trước lễ phát động, chương trình kết nối trực tiếp với nghi lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình. Hàng triệu người tại các điểm cầu cả nước theo dõi từng bước chân của Đội tiêu binh danh dự, đồng thanh hát Quốc ca, hòa nhịp con tim hướng về Tổ quốc.

Đây là hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945). Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ có các Ủy viên Trung ương Đảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an.

Cùng dự có ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương...

Hàng nghìn người tham gia đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Ban tổ chức

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá đây là khởi đầu cho hành trình xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất, tinh thần, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. "Chương trình là biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân và nhân dân", ông nhấn mạnh.

Sau lời phát động của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, hàng triệu người tại 34 tỉnh, thành phố đồng loạt bước đi, góp phần vào mục tiêu "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Tại Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Người dân đi bộ hưởng ứng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: BTC

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cho biết "Cùng Việt Nam tiến bước" là hoạt động cộng đồng có ý nghĩa lớn, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với việc thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đây là lần đầu tiên một chương trình đi bộ được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 3.300 xã, phường.

Sự kiện không chỉ hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình gắn kết triệu trái tim từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi đến miền ngược. "Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cho mục tiêu chung: một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tương lai hùng cường", ông Lê Quốc Minh nói.

Theo Ban tổ chức, hơn 1,1 triệu người đã trực tiếp tham gia đi bộ tại 34 tỉnh, thành; hơn 138.000 người đăng ký tham gia trực tuyến, đồng hành cùng hành trình "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Anh Duy