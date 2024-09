Hơn 650 người tìm kiếm 52 nạn nhân mất tích ở Làng Nủ

11h15 Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân

Bộ đội hành quân về nghỉ trưa. Ảnh: Thanh Hằng

Hiện trường đang nắng to, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Lực lượng tìm kiếm người mất tích tại thôn Làng Nủ được lệnh tạm nghỉ, di chuyển về khu vực an toàn dùng cơm trưa.

Hiện, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 43 thi thể, còn mất tích 52 người. Theo kế hoạch, khoảng 13h30, hơn 650 người và chó nghiệp vụ sẽ quay lại tìm kiếm toàn bộ mặt bằng khu vực bị sạt lở.

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh Lào Cai (thứ 2, bên trái) tại hiện trường. Ảnh: Hoàng Phương

Lào Cai thiệt hại khoảng 3.000 tỷ đồng

Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh Lào Cai cho hay, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão Yagi, 6 trong tổng số 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh có người thiệt mạng; 89 người chết, 83 người mất tích, 70 người bị thương.

Thiệt hại về nông nghiệp khoảng 2.800 ha lúa, 700 ha hoa màu; khoảng 7.500 hộ bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó hơn một nửa bị ảnh hưởng nặng. Thống kê tổng thiệt hại ban đầu của tỉnh khoảng gần 3.000 tỷ đồng, riêng huyện Bảo Yên gần 400 tỷ đồng.

Địa phương đã chủ động chỉ đạo lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả sau hoàn lưu bão. Hiện công tác khắc phục hậu quả tập trung xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà và xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Tỉnh Lào Cai đề nghị Trung ương chia sẻ, động viên với Đảng bộ, chính quyền và các địa phương của tỉnh; hỗ trợ trước mắt cho Lào Cai khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống, sản xuất cho người dân vùng lũ.