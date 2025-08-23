Hơn 650 CSGT được điều về Hà Nội phục vụ đại lễ A80

Cục Cảnh sát giao thông điều động 655 chiến sĩ có kinh nghiệm từ 33 tỉnh thành về Công an TP Hà Nội để phục vụ cho đại lễ A80.

Sáng 23/8, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ được Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) tăng cường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo Cục CSGT, chiến sĩ được điều động đều là cảnh sát ưu tú, có kinh nghiệm trong dẫn đoàn, điều tiết và chỉ huy giao thông. Đi cùng là gần 100 phương tiện chuyên dụng như ôtô Toyota Camry, môtô phân khối lớn, Honda Gold Wing..., đã được bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ.

Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại A80 trong lễ bàn giao sáng 23/8. Ảnh: Minh Tuân

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại tá Phạm Quang Huy, Phó cục trưởng Cục CSGT, cho biết lễ kỷ niệm sắp tới có yêu cầu, áp lực rất cao về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, do đó CSGT phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của CSGT.

Trong đợt này, Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ, cùng với hơn 5.000 lực lượng tại cơ sở. Bên cạnh đó, khoảng 8.800 tình nguyện viên là thanh niên tiêu biểu sẽ tham gia hỗ trợ trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 Quốc khánh.

Ngày 2/9, Việt Nam sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Lễ diễu binh có sự tham gia của đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Khối diễu binh khoảng 16.000 người, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

Việt An