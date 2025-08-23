Hơn 50.000 người được chi trả trợ cấp thôi việc do tinh gọn bộ máy

Thống kê của Bộ Nội vụ đến 19/8 đã có 94.000 người có quyết định thôi việc, trong đó 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người nhận tiền chi trả.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thông tin nêu trên tại cuộc họp đánh giá hai tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chiều 23/8. So với hồi cuối tháng 7, số người được chi trả tiền trợ cấp thôi việc do tinh gọn bộ máy tăng thêm hơn 9.000.

Theo Bộ Nội vụ, sau gần hai tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành; 9.900 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Đến nay, đã có 32 tỉnh thành lập 3.129 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã. Riêng Hà Nội và Quảng Ninh vận hành mô hình trung tâm phục vụ hành chính công một cấp, gồm các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công. Trong gần hai tháng, cả nước tiếp nhận 4,4 triệu hồ sơ, trong đó gần 75% nộp trực tuyến. TP HCM có lượng hồ sơ cao nhất với 645.000, trong khi Điện Biên ít nhất với 15.000.

Theo Bộ Tài chính, đến 15/8, cả nước có 16.100 nhà, đất dôi dư cần xử lý, trong đó 6.700 nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Trong khi đó, còn 354 xã chưa được trang bị ôtô; 600 xã chưa đáp ứng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chiều 23/8. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hai tháng vận hành "tương đối ổn định". Trong giai đoạn đầu, mô hình này còn nhiều khó khăn cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả, nhất là trong bố trí nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, sắp xếp nhà ở cho cán bộ. Đặc biệt, một trong những vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, chi trả cho người về hưu sớm.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị đại biểu đánh giá toàn diện kết quả đạt được và phân tích hạn chế, khó khăn để tìm giải pháp tháo gỡ. Tinh thần là khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, vướng cấp nào, cấp đó giải quyết.

Cả nước hiện còn 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, 3.321 xã, phường và đặc khu. Ước tính đợt sáp nhập này giảm 18.400 biên chế cấp tỉnh, 110.700 biên chế cấp xã và 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Toàn hệ thống chính quyền địa phương hai cấp dự kiến còn 91.784 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và 199.000 biên chế cấp xã.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, tổng số tiền ngân sách tiết kiệm giai đoạn 2026-2030 là 27.600 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh; 128.700 tỷ đồng do giảm cán bộ, công chức cấp xã; 34.000 tỷ đồng do giảm cán bộ không chuyên trách cấp xã. Như vậy, tổng kinh phí tiết kiệm chi tiền lương và chi hành chính là 190.500 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030 do giảm cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ không chuyên trách.

Ước tính ngân sách cần chi 22.139 tỷ đồng cho 18.449 cán bộ, công chức cấp tỉnh thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi, tương đương 1,2 tỷ đồng/người; chi 99.700 tỷ đồng cho người thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cấp xã. Kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho những người nghỉ hưu trước tuổi mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu là 6.600 tỷ đồng.

Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2025-2030 chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sáp nhập đơn vị hành chính các cấp là 128.480 tỷ đồng.

Vũ Tuân