Hơn 230.000 lượt người đến triển lãm thành tựu đất nước trong ngày đầu

Không gian triển lãm chủ đề "Thanh gươm và Lá chắn" có màn hình trình chiếu những mốc son trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành hòa bình, độc lập. Người dân còn được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị, từ những loại vũ khí thô sơ gắn liền với buổi đầu kháng chiến đến các khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất.

Tại khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng, dòng người xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt. "Đây là cơ hội hiếm có để mỗi người dân hiểu thêm về sức mạnh quốc phòng Việt Nam", anh Nguyễn Đình Anh (Thanh Xuân) chia sẻ.

Khu vực ẩm thực 3 miền giới thiệu những đặc sản Bắc - Trung - Nam. Du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở Hà Nội, bánh bột lọc Huế, cà phê sữa đá Sài Gòn...