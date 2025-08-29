Hơn 230.000 lượt người đến triển lãm thành tựu đất nước trong ngày đầu

Từ sáng sớm 28/8, sau lễ khai mạc triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã đón lượng lớn du khách. Mọi người tay cầm cờ đỏ, điện thoại sẵn sàng "check-in" tại các gian hàng.
Từ sáng sớm 28/8, sau lễ khai mạc triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã đón lượng lớn du khách. Mọi người tay cầm cờ đỏ, điện thoại sẵn sàng "check-in" tại các gian hàng.
Rất nhiều bạn trẻ đến từ các vùng lân cận tỏ ra bất ngờ về quy mô triển lãm cũng như mức độ thu hút người dân đến triển lãm. "Em đã thu xếp đến sớm trước giờ mở cửa gian hàng, không ngờ đông quá. Ai cũng háo hức tham quan, trải nghiệm. Triển lãm như một ngày hội", Mai Anh (Cầu Giấy) chia sẻ.
Rất nhiều bạn trẻ đến từ các vùng lân cận tỏ ra bất ngờ về quy mô triển lãm cũng như mức độ thu hút người dân đến triển lãm. "Em đã thu xếp đến sớm trước giờ mở cửa gian hàng, không ngờ đông quá. Ai cũng háo hức tham quan, trải nghiệm. Triển lãm như một ngày hội", Mai Anh (Cầu Giấy) chia sẻ.
Với người lớn tuổi, đặc biệt là các cựu binh đã từng đi qua chiến tranh, không gian lịch sử "95 năm cờ Đảng soi đường" tại trung tâm Nhà triển lãm Kim Quy mang lại nhiều cảm xúc.
Với người lớn tuổi, đặc biệt là các cựu binh đã từng đi qua chiến tranh, không gian lịch sử "95 năm cờ Đảng soi đường" tại trung tâm Nhà triển lãm Kim Quy mang lại nhiều cảm xúc.
Các cụ xúc động khi được ôn lại những năm gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc và bày tỏ tự hào về sự phát triển và đổi thay mạnh mẽ của đất nước ngày hôm nay.
Các cụ xúc động khi được ôn lại những năm gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc và bày tỏ tự hào về sự phát triển và đổi thay mạnh mẽ của đất nước ngày hôm nay.
Tại gian hàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, du khách không khỏi bất ngờ khi được nghe tiếng Bác Hồ vang lên giữa quảng trường Ba Đình - tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo. "Chưa bao giờ em cảm thấy ngày Quốc khánh chân thực đến thế", Nguyễn Minh (sinh viên, 19 tuổi) chia sẻ.
Tại gian hàng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, du khách không khỏi bất ngờ khi được nghe tiếng Bác Hồ vang lên giữa quảng trường Ba Đình - tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo. "Chưa bao giờ em cảm thấy ngày Quốc khánh chân thực đến thế", Nguyễn Minh (sinh viên, 19 tuổi) chia sẻ.
Du khách trẻ, đặc biệt là các bạn nhỏ thích thú khi đến các gian hàng công nghệ. Các em được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại gian triển lãm của Tập đoàn Vingroup. Một số du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi được tận mắt thấy sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam. Đại diện tập đoàn cho biết, trong ngày đầu tiên khai mạc, Vingroup đã đón hơn 50.000 khách đến gian triển lãm tại khu H3 – Khởi nghiệp kiến quốc, cho thấy sự quan tâm của người dân.
Du khách trẻ, đặc biệt là các bạn nhỏ thích thú khi đến các gian hàng công nghệ. Các em được trò chuyện với robot hình người của VinMotion tại gian triển lãm của Tập đoàn Vingroup. Một số du khách nước ngoài bày tỏ sự thích thú khi được tận mắt thấy sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam. Đại diện tập đoàn cho biết, trong ngày đầu tiên khai mạc, Vingroup đã đón hơn 50.000 khách đến gian triển lãm tại khu H3 – Khởi nghiệp kiến quốc, cho thấy sự quan tâm của người dân.
Tại khu vực sân Tây với chủ đề "Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh", tâm điểm hút khách là gian triển lãm của liên minh xanh Vingroup. Mẫu xe chống đạn dành cho nguyên thủ Lạc Hồng 900 LX lần đầu được VinFast mắt, với hàng trăm vết đạn trên thân xe, khiến dòng người xếp hàng chiêm ngưỡng.
Tại khu vực sân Tây với chủ đề "Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh", tâm điểm hút khách là gian triển lãm của liên minh xanh Vingroup. Mẫu xe chống đạn dành cho nguyên thủ Lạc Hồng 900 LX lần đầu được VinFast mắt, với hàng trăm vết đạn trên thân xe, khiến dòng người xếp hàng chiêm ngưỡng.
Các khu vực trải nghiệm khác cũng hút khách trong sự kiện. Tối muộn, dòng khách vẫn kéo dài hàng chục mét đợi đến lượt tham quan. Ông Lê Văn Hạnh (67 tuổi) thích thú khi được nhập vai phi công lái chiếc Airbus 320. "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có một lần ngồi khoang lái máy bay. Cuối tuần này tôi nhất định sẽ đưa mấy đứa cháu đến đây", ông Hạnh nói.
Các khu vực trải nghiệm khác cũng hút khách trong sự kiện. Tối muộn, dòng khách vẫn kéo dài hàng chục mét đợi đến lượt tham quan. Ông Lê Văn Hạnh (67 tuổi) thích thú khi được nhập vai phi công lái chiếc Airbus 320. "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có một lần ngồi khoang lái máy bay. Cuối tuần này tôi nhất định sẽ đưa mấy đứa cháu đến đây", ông Hạnh nói.
Không gian triển lãm chủ đề "Thanh gươm và Lá chắn" có màn hình trình chiếu những mốc son trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành hòa bình, độc lập. Người dân còn được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị, từ những loại vũ khí thô sơ gắn liền với buổi đầu kháng chiến đến các khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất.
Tại khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng, dòng người xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt. "Đây là cơ hội hiếm có để mỗi người dân hiểu thêm về sức mạnh quốc phòng Việt Nam", anh Nguyễn Đình Anh (Thanh Xuân) chia sẻ.
Khu vực ẩm thực 3 miền giới thiệu những đặc sản Bắc - Trung - Nam. Du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở Hà Nội, bánh bột lọc Huế, cà phê sữa đá Sài Gòn...
Không gian triển lãm chủ đề "Thanh gươm và Lá chắn" có màn hình trình chiếu những mốc son trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ giành hòa bình, độc lập. Người dân còn được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật giá trị, từ những loại vũ khí thô sơ gắn liền với buổi đầu kháng chiến đến các khí tài hiện đại do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất.
Tại khu vực trải nghiệm mô phỏng bắn súng, dòng người xếp hàng kiên nhẫn chờ tới lượt. "Đây là cơ hội hiếm có để mỗi người dân hiểu thêm về sức mạnh quốc phòng Việt Nam", anh Nguyễn Đình Anh (Thanh Xuân) chia sẻ.
Khu vực ẩm thực 3 miền giới thiệu những đặc sản Bắc - Trung - Nam. Du khách được thưởng thức những món ăn đặc trưng như phở Hà Nội, bánh bột lọc Huế, cà phê sữa đá Sài Gòn...
Buổi tối thời tiết mát mẻ, dòng người càng đông nghịt. Đúng 22h, màn pháo hoa thắp sáng bầu trời triển lãm trong tiếng reo hò của mọi người Dịp này, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực cổng chính trong 3 ngày: ngày khai mạc triển lãm 28/8 (vào 22 giờ), ngày Quốc khánh 2/9 và ngày bế mạc triển lãm 5/9.
Buổi tối thời tiết mát mẻ, dòng người càng đông nghịt. Đúng 22h, màn pháo hoa thắp sáng bầu trời triển lãm trong tiếng reo hò của mọi người Dịp này, Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực cổng chính trong 3 ngày: ngày khai mạc triển lãm 28/8 (vào 22 giờ), ngày Quốc khánh 2/9 và ngày bế mạc triển lãm 5/9.
Ban tổ chức dự kiến, trong những ngày tới, số lượng du khách đổ về Triển lãm sẽ tăng mạnh khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài tới 4 ngày.
Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Ban tổ chức dự kiến, trong những ngày tới, số lượng du khách đổ về Triển lãm sẽ tăng mạnh khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài tới 4 ngày.
Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.
Yên Chi
Ảnh: Vingroup