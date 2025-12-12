Hơn 2.300 tỷ đồng đầu tư khu công nghiệp ở Tây Ninh

Tây NinhKhu công nghiệp Hiệp Thạnh giai đoạn 1 rộng gần 500 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm.

Dự án khu công nghiệp Hiệp Thạnh tại xã Phước Thạnh được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư hồi đầu năm ngoái. Dự án do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm chủ đầu tư, sẽ khởi công ngày 19/12. Khi hoàn thành dự án này có quy mô dân số 29.000-46.000 người.

Phối cảnh khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Ảnh: Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

Theo quy hoạch, dự án được đầu tư xây dựng theo hướng xanh, đa ngành, công nghệ sạch và quản trị hiện đại. Dự án sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, chế biến công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics.

Khu công nghiệp Hiệp Thạnh có vị trí thuận lợi, tiếp giáp quốc lộ 22B cùng đường tỉnh 782B, khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo việc làm, tăng thu ngân sách địa phương lẫn cơ hội đầu tư trong khu vực.

Tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập có 3 khu kinh tế cửa khẩu gồm Long An, Mộc Bài, Xa Mát; một khu chế xuất và 59 khu công nghiệp được quy hoạch với tổng diện tích trên 16.800 ha. Ngoài ra, tỉnh cũng có 82 cụm công nghiệp với diện tích trên 4.421 ha.

Hoàng Nam