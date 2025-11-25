Hơn 2.000 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông báo đã ghi nhận hơn một triệu lượt quyên góp của tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 2.088 tỷ đồng dành cho đồng bào vùng thiên tai.

Ngày 25/11, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết đến 17h hôm nay tổng số tiền đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 2.088,5 tỷ đồng.

Trong đó, hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương. Số tiền các đơn vị đã trực tiếp chuyển cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng. Số tiền tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc trao tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 970 tỷ đồng.

Ông Thạo cam kết số tiền ủng hộ của các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước sẽ được chuyển sớm nhất tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Hơn một tuần sau lũ lịch sử, hàng trăm hộ dân tại xã Hòa Xuân, Đăk Lăk nằm ven sông Bàn Thạch vẫn bị cô lập giữa biển nước. Ảnh: Đình Văn

Từ tháng 10 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp nguồn hỗ trợ về địa phương bị ảnh hưởng. Đến ngày 24/11, toàn hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng. Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678 tỷ đồng qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban MTTQ của 23 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Gia Lai nhận 45 tỷ đồng; Đăk Lăk 40; Khánh Hòa 20; Lâm Đồng 20; Ninh Bình 25,5; Thanh Hóa 25,5; Nghệ An 40,5; Hà Tĩnh 40,5; Quảng Trị 55,5; Huế 40; Đà Nẵng 40; Quảng Ngãi 35; Thái Nguyên 45 tỷ; Cao Bằng 35; Tuyên Quang 35; Lạng Sơn 30,5. Một số địa phương chịu thiệt hại ít hơn nhận 5-25 tỷ đồng, như Bắc Ninh; Lào Cai; Sơn La; Điện Biên; Phú Thọ; Hải Phòng; Hưng Yên.

Ngoài ra, nhiều địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền về các nơi chịu thiệt hại là 118,5 tỷ đồng. Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng.

Tập kết hàng cứu trợ ở Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tính đến sáng 25/11, Ban vận động cứu trợ TP HCM tiếp nhận 38.961 lượt đóng góp của người dân, doanh nghiệp, gồm hàng hóa, túi thuốc và nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 288 tỷ đồng. Thành phố đã phân bổ cho các tỉnh hơn 190 tỷ đồng tiền mặt, 29.000 túi thuốc gia đình và 2.969 tấn hàng thiết yếu.

Thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao, TP HCM hỗ trợ Khánh Hòa 50 tỷ đồng; phối hợp doanh nghiệp chuyển 10.000 áo phao, 10.000 túi thuốc gia đình và hơn 2.434 tấn hàng như nước uống, sữa, gạo, mì, bánh, đồ hộp, lương khô, chăn màn, quần áo, tã trẻ em.

Ngoài Khánh Hòa, TP HCM tiếp nhận đề nghị từ Đăk Lăk và chiều nay đã trao 10 tỷ đồng cùng 500 tấn hàng thiết yếu để địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đầu năm tới nay thiên tai đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương. Hơn 3.700 nhà bị đổ sập, hơn 333.500 nhà hư hỏng. Hơn 553.000 ha lúa, 376.000 ha cây trồng khác, 6,9 triệu con gia cầm, hơn 50.000 con gia súc, 197.000 lồng bè và gần 59.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Riêng từ ngày 15 đến 21/11, Nam Trung Bộ mưa đặc biệt lớn, phổ biến 300-600 mm, một số nơi như Sông Hinh 1.861 mm, Hòa Mỹ Tây (Đăk Lăk) 1.575 mm. Lũ các sông Ba, sông Dinh đều đã vượt lũ lịch sử, làm 102 người chết, mất tích, hơn 200.000 nhà ngập nước, thiệt hại kinh tế hơn 13.200 tỷ đồng.

Sơn Hà - Lê Tuyết