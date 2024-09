Hơn 100 sáng kiến công nghệ dự thi Data For Lite

Ban tổ chức nhận được 100 sáng kiến sau gần hai tháng phát động, với các ý tưởng sử dụng AI trong lĩnh vực giao thông, giáo dục, an ninh và kinh tế.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức tiếp tục nhận các bài thi đến ngày 21/9.

Từ khi công bố ngày 10/7, nhiều thí sinh và đội nhóm từ các tỉnh thành trong và ngoài nước đã tích cực gửi ý tưởng và sản phẩm dự thi. Ban tổ chức cho biết số lượng bài đang tăng lên từng ngày, với nhiều ý tưởng mới mẻ phục vụ mục tiêu phát triển Chính phủ số, xã hội số, và kinh tế số.

Một trong những ý tưởng nổi bật là "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho học sinh" của RandomTeam đến từ miền Bắc. Trước thực trạng nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm hoặc phải làm những công việc trái ngành, nhóm có xây dựng một sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp học sinh định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Theo đó, sản phẩm dự kiến gồm hai chức năng chính là đưa ra tư vấn nghề nghiệp dựa trên mong muốn của học sinh; vào thời điểm đăng ký nguyện vọng, sản phẩm tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các trường cung cấp để đưa ra định hướng cho học sinh. Công nghệ dự kiến sử dụng là AI, xử lý dữ liệu lớn.

Ngoài các đội thi trong nước, ban tổ chức bắt đầu nhận được các bài thi từ thí sinh quốc tế. Đơn cử, ý tưởng "Al from Tiktok account" (AI từ tài khoản Tiktok). Nhóm cho biết sử dụng dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp và miễn phí trên mạng (Public datasets from legal and public resources).

Các công nghệ dự kiến được sử dụng trong giải pháp "Hành trình thông minh" của đội NextGen Transit. Ảnh: Ban tổ chức

Các giải pháp về an ninh, giao thông... cũng được gửi về cuộc thi, như "Sổ tay công an số"; "Bảng điều khiển dữ liệu dân số", "Ứng dụng tìm đường thông minh cho xe ưu tiên", "Chatbot hỗ trợ tư vấn giải đáp thắc mắc về pháp luật", "Mô hình dự đoán vi phạm an toàn giao thông"...

Hầu hết ý tưởng đều dữ liệu dân cư giả lập do ban tổ chức cung cấp, dữ liệu về tai nạn giao thông và camera giao thông do ban tổ chức cung cấp, nhóm dữ liệu từ các tổ chức và doanh nghiệp. Bên cạnh đó là nhóm dữ liệu mở từ các nguồn hợp pháp và miễn phí trên mạng.

Ban tổ chức cho biết cuộc thi tiếp tục nhận bài thi từ các tài năng trẻ trong nước và quốc tế với mong muốn tìm kiếm những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực phục vụ tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt là các giải pháp xoay quanh ba trụ cột: chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Cuộc thi sẽ trải qua ba vòng, gồm sơ loại (30 đội), chung khảo (10 đội), từ đó sẽ trao giải cho 5 đội xuất sắc. Các đội sẽ nộp bài thi trực tuyến đến hết 21/9 với bản mô tả ý tưởng, sản phẩm thể hiện lý do ra đời, cách thức vận hành, điểm nổi bật, kết quả đạt được khi ứng dụng vào thực tế.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 26/11. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

