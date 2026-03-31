Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ triển khai trên cả nước

Cả nước đang triển khai 1.458 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phần lớn đã hoàn thành hoặc đúng tiến độ.

Thông tin được Thứ trưởng Thường trực Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nêu tại phiên họp lần thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, diễn ra tuần này.

Trong số 1.458 có 339 nhiệm vụ thường xuyên. Đến nay, 862 nhiệm vụ đã hoàn thành, 481 nhiệm vụ đang đúng hạn, song vẫn còn nhiệm vụ quá hạn. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng cần đẩy nhanh tiến độ để sớm chuyển sang giai đoạn triển khai thực chất.

Với vai trò là cơ quan đầu mối, Bộ đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mốc thời gian cụ thể. Trong đó, trước 30/4 sẽ thành lập tổ công tác liên ngành và hoàn thiện danh mục công nghệ chiến lược. Trước 31/5, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù, đồng thời ban hành tài liệu hướng dẫn triển khai. Bộ tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ chiến lược dự kiến được ban hành trước 30/6. Theo Thứ trưởng Vũ Hải Quân, các nhiệm vụ đã được xác định rõ về nội dung, thời gian và trách nhiệm.

Trong những tháng đầu năm, ngành khoa học và công nghệ ghi nhận một số dấu ấn như khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên. Một số doanh nghiệp đã làm chủ 65 công nghệ lõi, trong các lĩnh vực như camera AI, 5G, thiết bị bay không người lái (UAV).

Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực như AI và chip bán dẫn được đẩy mạnh. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam tiếp tục cải thiện. Hoạt động hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn được tăng cường, nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu, phát triển.

Ăng ten chính của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06. Ông cho rằng nhận thức về vị trí, vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang "ngày càng được nâng lên" trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Song song, việc phát triển công nghệ chiến lược hiện được điều chỉnh theo cách tiếp cận mới, xuất phát từ các bài toán lớn của từng ngành, lĩnh vực, thay vì bắt đầu từ công nghệ.

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng vẫn còn một số vướng mắc. Cơ chế, chính sách trong một số lĩnh vực chậm được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. Hạ tầng số ở một số khu vực, đặc biệt vùng sâu vùng xa, chưa đáp ứng yêu cầu. Nhân lực trình độ cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn còn tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Thời gian tới, Chính phủ xác định ưu tiên hoàn thiện thể chế, coi đây là "đột phá của đột phá", nhằm tạo hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo. Các nhiệm vụ như nâng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, đảm bảo kết nối và an toàn thông tin sẽ được thúc đẩy. Cùng với đó, hạ tầng viễn thông, mạng 5G và các trung tâm dữ liệu sẽ được đầu tư, nâng cấp. Chính phủ cũng đề xuất thành lập tổ công tác về phát triển công nghệ chiến lược, do một Phó thủ tướng đứng đầu.

Trọng Đạt

