Hơn 1.300 tỷ đồng xây mới khu chung cư cũ nát nhất Đà Nẵng

TP Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 1.317 tỷ đồng xây dựng khu chung cư nhà ở xã hội cao 22 tầng, thay thế khu Hòa Minh đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 13/10, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu đất chung cư Hòa Minh, do Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Hà Nội Sunrise làm chủ đầu tư.

Dự án nằm trên đường Trần Anh Tông (phường Hòa Khánh), có diện tích đất khoảng 7.770 m², tổng diện tích sàn xây dựng hơn 81.000 m², gồm 20 tầng nổi và 2 tầng hầm, với 933 căn hộ. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất.

Cảnh xuống cấp, nhếch nhác tại chung cư Hòa Minh. Ảnh: Nguyễn Đông

Khu chung cư Hòa Minh, được xây dựng từ năm 2001-2002, gồm 8 block cao 3 tầng với 288 căn hộ, từng là nơi tái định cư cho các hộ dân diện giải tỏa phục vụ chỉnh trang đô thị. Sau hơn 20 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nặng nề nhất thành phố, vệ sinh không đảm bảo, thành nơi cho chuột ở.

UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân phải di dời. Người đang thuê nhà công tại đây có thể lựa chọn, hoặc tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn hoặc quận lân cận; hoặc mua căn hộ nhà ở xã hội từ các dự án ngoài ngân sách đang triển khai; nhận hỗ trợ tạm cư, gồm bố trí chỗ ở tạm thời hoặc hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà trong thời gian chờ chung cư mới hoàn thành.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng hơn 17.500 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, dẫn đầu cả nước, ưu tiên bố trí cho gia đình có công, hộ giải tỏa, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở và đảm bảo an sinh.

Nguyễn Đông