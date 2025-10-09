Hơn 1.300 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ và nhân dân Cuba

Đến chiều 8/10, hơn 798 tỷ đồng được quyên góp hỗ trợ người dân vùng lũ và hơn 520 tỷ đồng gửi tặng nhân dân Cuba thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ.

Sáng 9/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương thông tin về kết quả vận động ủng hộ đồng bào bị bão lũ và nhân dân Cuba. Theo báo cáo, đến 17h ngày 8/10, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ hơn 798 tỷ đồng giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup đóng góp 500 tỷ đồng để Mặt trận Tổ quốc và Quỹ Thiện Tâm trực tiếp triển khai tại 16 tỉnh, thành bị ảnh hưởng; TP Hà Nội hỗ trợ 100 tỷ đồng chuyển tới Mặt trận địa phương. Khoảng 39% người ủng hộ chuyển khoản ẩn danh. Nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng cũng tham gia đóng góp như ca sĩ Đức Phúc (1 tỷ đồng), Mỹ Tâm (500 triệu), Trấn Thành (500 triệu), Trường Giang (300 triệu), Ngọc Trinh (300 triệu)...

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Vận động xã hội. Ảnh: Hoàng Phong

Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Vận động xã hội (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), cho biết việc cứu trợ sẽ được triển khai linh hoạt, tránh tập trung vào một khu vực. Danh sách người nhận hỗ trợ sẽ được niêm yết công khai tại thôn, tổ dân phố để người dân giám sát.

Tháng 9 vừa qua, liên tiếp bốn cơn bão ảnh hưởng các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Bão Bualoi và hoàn lưu gây thiệt hại tại 18 tỉnh, thành với 57 người chết, 10 người mất tích, 172 người bị thương; 389 ngôi nhà sập, đổ; tổng thiệt hại hơn 18.800 tỷ đồng. Sau đó, bão Matmo tiếp tục gây mưa lũ khiến 13 người chết, mất tích, 5 người bị thương và ngập lụt nghiêm trọng tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Người dân ủng hộ đồng bào bão lụt quyên góp trực tiếp tại địa chỉ: Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46, phố Tràng Thi (Phường Cửa Nam, TP Hà Nội); đường dây nóng: 0984242025; 0933026868; 0786675133; 0983218721; 0819889888. Hoặc gửi đến các tài khoản ngân hàng tiếp nhận tại đây.

Hơn 520 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba

Tính đến 10h ngày 8/10, tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba qua Mặt trận Tổ quốc đạt hơn 467 tỷ đồng, cùng 55,9 tỷ đồng qua hệ thống Hội Chữ thập đỏ các địa phương, nâng tổng số tiền lên hơn 520 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao đợt đầu gần 385 tỷ đồng cho nhân dân Cuba. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Cuba tổ chức chuyển giao nguồn lực và công khai kết quả sử dụng.

Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được chuyển "đúng người, đúng địa chỉ, đúng nơi cần đến", thể hiện tinh thần đoàn kết và sẻ chia của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh khó khăn.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ nhân dân Cuba:

Tên đơn vị: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Số tài khoản: 2022 - ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

Nội dung chuyển khoản: CUBA.

Thời gian tiếp nhận: Từ 13/8/2025 đến 16/10/2025.

Sơn Hà