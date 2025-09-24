Hơn 1.000 căn thấp tầng của Vinhomes tại Hải Phòng đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng Hải Phòng duyệt cho Vinhomes mở bán hơn 1.000 căn nhà thấp tầng tại khu đô thị mới Dương Kinh - Kiến Thụy.

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP Hải Phòng, sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư và thực tế thi công công trường, Sở đồng ý cho đơn vị này mở bán 1.012 căn nhà thấp tầng hình thành trong tương lai tại khu đô thị mới ở quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy (nay là phường Dương Kinh và xã Kiến Minh).

Trong đó, có 703 căn liền kề và 309 biệt thự. Số lượng căn được phép bán lần này tương đương 16% tổng nguồn cung nhà thấp tầng tại dự án.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ phê duyệt. Trường hợp muốn bán một phần dự án hoặc nhà ở đã thế chấp, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp phần đó trước khi ký hợp đồng mua bán.

Khu đô thị Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy có quy mô khoảng 240 ha, nằm sát đường cao tốc 5B kết nối Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 23.200 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, Vinhomes sẽ dành 69,4 ha đất cho các loại nhà ở, trong đó 13,9 ha xây nhà xã hội với mật độ tối đa 25%, cao 10 tầng. Dự án sẽ có khoảng 5.000 căn liền kề, xây dựng trên diện tích 36,6 ha và 1.300 biệt thự với quy mô dự kiến 18,8 ha. Chủ đầu tư cho biết dự án có thể hoàn thành vào nửa cuối năm 2029.

Vị trí khu đô thị mới của Vinhomes tại Dương Kinh, Kiến Thụy và các dự án hiện hữu của Vingroup tại Hải Phòng. Đồ họa: Anh Tú

Đầu tháng 3, Sở Xây dựng duyệt đề nghị huy động vốn của Vinhomes với tổng số tiền 13.500 tỷ đồng để phát triển dự án. Trong đó, chủ đầu tư sẽ được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho vay 7.920 tỷ đồng để thanh toán tiền sử dụng đất và chi phí xây dựng. Đến nay, Vietcombank đã giải ngân khoảng 4.806 tỷ đồng.

Vinhomes Dương Kinh - Kiến Thụy là dự án khu đô thị thứ 4 của Vinhomes tại Hải Phòng sau các dự án Royal Island, Marina và Imperia. Trong đó, Royal Island tại đảo Vũ Yên là dự án lớn nhất được công ty đầu tư lớn nhất năm ngoái với diện tích 877 ha, vốn 2,4 tỷ USD. Dự án cũng đóng góp vai trò quan trọng vào tổng doanh thu trên 140.000 tỷ đồng của chủ đầu tư này năm ngoái.

Ngọc Diễm