Hơn 1.000 cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ninh thôi việc

1.309 cán bộ, công chức, viên chức ở Quảng Ninh xin thôi việc sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, theo Sở Nội vụ tỉnh.

Tại họp báo thường kỳ quý III sáng 6/10, ông Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh, không giải thích lý do lao động trong biên chế xin thôi việc. Đến ngày 12/9, tỉnh đã giải quyết chế độ thôi việc cho 1.065 trong tổng số 1.309 trường hợp, chi trả gần 975 tỷ đồng cho 943 người.

Quảng Ninh đã điều chỉnh biên chế năm 2025 với hơn 5.000 công chức, gần 24.000 viên chức và hơn 1.760 lao động hợp đồng trong các cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, 1.700 cán bộ cấp xã được chuyển thành công chức xã mới, 263 công chức được tiếp nhận về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Tân

Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đến ngày 17/9, tỉnh đã ban hành quyết định nghỉ việc cho 768 trường hợp, hỗ trợ tổng số tiền 39,3 tỷ đồng.

Để kịp thời bổ sung nhân sự cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch tuyển dụng 584 chỉ tiêu. Trong đó, đợt một sẽ tuyển dụng 215 người, ưu tiên các lĩnh vực đất đai, công nghệ, tài chính, kế toán.

9 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Quảng Ninh ước tăng 11,67%, mức tăng cao nhất 10 năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 51.465 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán Trung ương giao, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2024.

Quảng Ninh đứng thứ ba trong toàn quốc về Chỉ số sáng tạo cấp địa phương 2025 (PII).

Lê Tân