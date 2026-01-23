Hôm nay Trung ương khóa XIV bầu Tổng Bí thư

Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư khóa mới.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIV sẽ tiến hành các bước bầu Bộ Chính trị khóa mới, và bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị.

Đoàn Chủ tịch sẽ báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn và giới thiệu nhân sự do Trung ương khóa trước chuẩn bị, cùng ý kiến của Bộ Chính trị khóa mới và kết quả giới thiệu từ Đại hội để Hội nghị tham khảo. Sau đó, Trung ương họp tổ thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách, trình Hội nghị biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Nhân sự Tổng Bí thư phải đạt các tiêu chuẩn cơ bản: có uy tín cao, là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân; có tư duy lý luận sắc sảo, kiến thức toàn diện và "bình tĩnh, sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, quốc gia, dân tộc"; đã kinh qua chức vụ bí thư tỉnh, thành phố hoặc trưởng ban, bộ, ngành Trung ương; tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng XIV. Ảnh: Giang Huy

Chiều 22/1, Đại hội Đảng XIV đã bầu 200 Ủy viên Trung ương khóa mới, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII được bầu tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Trung ương, từ khóa XI đến XIV.

9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Vũ Tuân