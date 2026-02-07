Hôm nay quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng XIV

Ngày 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị diễn ra trong cả ngày, từ 7h30 đến 17h, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối tới các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành và nhiều điểm cầu cấp cơ sở. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước khi hội nghị khai mạc, các đại biểu dự trực tiếp tại Nhà Quốc hội tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa của Việt Nam.

Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung cốt lõi, điểm mới và các đột phá trong Văn kiện Đại hội XIV, làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đại biểu tham dự Đại hội Đảng XIV, tháng 1/2026. Ảnh: Giang Huy

Tối 6/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố toàn văn Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, gồm Nghị quyết Đại hội, Báo cáo Chính trị, Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng.

Theo Nghị quyết Đại hội XIV, giai đoạn 2026-2030 Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo khoảng 28% GDP; tỉ trọng kinh tế số khoảng 30% GDP.

Nghị quyết xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời nhấn mạnh xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Nghị quyết tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; lấy Nhân dân làm trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng.

Vũ Tuân