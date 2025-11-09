Hôm nay khởi công 72 trường học vùng biên giới

Sáng 9/11, 17 địa phương đồng loạt khởi công 72 trường phổ thông liên cấp, mở đầu chương trình đầu tư 248 trường học tại các xã biên giới, theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Lễ khởi công được tổ chức trực tuyến toàn quốc, điểm cầu trung tâm tại Thanh Hóa với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các Phó thủ tướng và bộ trưởng dự, chỉ đạo tại 13 điểm cầu khác. Do ảnh hưởng bão Kalmaegi, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai không tổ chức trực tiếp nhưng vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công khi điều kiện cho phép.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 72 công trình này nằm trong danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Trước đó, 28 trường đã được khởi công và đang thi công.

Thiết kế các trường học vùng biên được thực hiện theo hướng "mở", linh hoạt, phù hợp văn hóa dân tộc, địa hình, điều kiện tự nhiên và khí hậu từng vùng. Khuôn viên ưu tiên cây xanh, giữ cảnh quan tự nhiên, bảo đảm đồng bộ về công năng, hiện đại, bền vững và tuyệt đối an toàn. Mỗi trường có thể tổ chức mô hình phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở, hoặc kết hợp thêm cấp trung học phổ thông nếu phù hợp quy hoạch và nhu cầu địa phương.

Các trường được đầu tư phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô và diện tích trường, lớp. Mỗi công trình có diện tích từ 5 đến 10 ha, quy mô khoảng 30 lớp, tương đương 1.000 học sinh, bảo đảm kết nối đầy đủ hạ tầng điện, nước sạch, thoát nước, giao thông và viễn thông.

Tại các xã biên giới có địa hình chia cắt, dân cư thưa thớt hoặc thiếu mặt bằng, diện tích trường có thể nhỏ hơn 5 ha và quy mô học sinh dưới 1.000 em. Ngược lại, những khu vực dân cư tập trung, mật độ cao, quy mô có thể vượt 30 lớp, với trên 1.000 học sinh. Khi quy hoạch địa điểm, các địa phương phải tính đến yếu tố ứng phó thiên tai như sạt lở, bão lũ, cũng như thích ứng biến đổi khí hậu; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, an toàn, bền vững.

Cơ sở vật chất của trường gồm đầy đủ khu học tập và hỗ trợ học tập; khu hành chính - quản trị và phụ trợ; khu nội trú, công vụ; sân chơi, khu thể dục thể thao; nhà văn hóa, nhà đa năng; nhà ăn, bếp và khu trải nghiệm tăng gia sản xuất. Các trường đều có hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh đạt chuẩn, bảo đảm đủ nước sinh hoạt cho học sinh và giáo viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang (Đà Nẵng). Ảnh: VGP

Chủ trương đầu tư 248 trường tại các xã biên giới được Bộ Chính trị xác định tại Thông báo số 81 ngày 18/7/2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ dân tộc và củng cố quốc phòng, an ninh. Giai đoạn đầu, Bộ Chính trị cho phép thí điểm 100 trường trong năm 2025, hoàn thành chậm nhất trước năm học 2026-2027, làm mô hình mẫu để nhân rộng toàn bộ trong 2-3 năm tiếp theo.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát chính sách nội trú, bố trí và đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc, xây dựng chính sách thu hút nhân lực, khuyến khích các trường trong cả nước kết nghĩa, hỗ trợ các trường vùng biên.

Ngay sau khi Thông báo 81 được ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai, xác định đây là quyết sách lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, học sinh vùng phên dậu Tổ quốc. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương coi đây là "chiến dịch đặc biệt", triển khai quyết liệt với phương châm "khẩn trương - chắc chắn - hiệu quả", đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30/8/2026.

Theo chỉ đạo, Chính phủ ưu tiên ngân sách trung ương và huy động tối đa nguồn lực xã hội, tạo phong trào thi đua sôi nổi, huy động sức mạnh toàn xã hội, trong đó Quân đội và Công an sẵn sàng đảm nhận thi công tại những địa bàn hiểm trở, khó khăn nhất. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối, bố trí vốn, tiết kiệm 10% chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị để bổ sung nguồn lực; Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ công tác liên ngành đặc biệt để kiểm tra, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc; UBND 22 tỉnh biên giới chịu trách nhiệm toàn diện về quy hoạch, mặt bằng, danh mục, tiến độ và chất lượng đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng trường học vùng biên là "việc lớn, việc mới, có ý nghĩa sâu sắc", cần vừa làm, vừa tổng kết, rút kinh nghiệm, bảo đảm hiệu quả, minh bạch, bền vững, "không hình thức, không dàn trải, nhất định thành công". "Đây không chỉ là đầu tư cho giáo dục, mà còn là đầu tư cho tương lai và sự phát triển bền vững của vùng phên dậu Tổ quốc", ông nói.

Sơn Hà