Hôm nay khai mạc triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9.

Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Triển lãm có diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Khu vực trung tâm không gian triển lãm 80 năm phát triển đất nước. Ảnh: Quỳnh Trần

Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, triển lãm có không gian tái hiện truyền thống văn hóa 4.000 năm, bản sắc 54 dân tộc, các công trình kiến trúc tiêu biểu, sự trù phú của sản vật ba miền cùng những ngành công nghiệp mới như chuyển đổi xanh, hàng không - vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Robot đón khách trong gian hàng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: Quỳnh Trần

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", gồm 6 không gian "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm Cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc".

Phân khu ngoài trời có chủ đề "Hội nhập và phát triển" gồm các không gian "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thanh gươm và lá chắn", "Ngày hội non sông" cùng khu biểu diễn nghệ thuật.

Phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa tại Nhà Khối A có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo", giới thiệu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cùng các sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Chiếc máy bay IL-14 từng phục vụ các chuyến bay chở Chủ tịch Hồ được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước. Ảnh: Phương Linh

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều diễn đàn và hội thảo sẽ được tổ chức như "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số", "Vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Các chương trình nghệ thuật hằng tối của các tỉnh, thành phố, gameshow, trình diễn thời trang, giao lưu với nghệ sĩ, chiếu phim tại phòng chiếu 200 chỗ và sân khấu rộng 400 m2 cũng được tổ chức, tạo không gian văn hóa - giải trí phong phú cho người dân.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm gian khổ nhưng vinh quang, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc. Đây cũng là triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, mỗi tỉnh, thành phố, mỗi bộ, ngành đều có không gian riêng để giới thiệu thành tựu nổi bật, phản ánh chiều dài lịch sử và sự phát triển hiện nay của đất nước.

Đoàn Loan