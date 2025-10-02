Hôm nay đóng cổng bình chọn tai nghe True Wireless

Số bình chọn thứ năm của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề tai nghe True Wireless được yêu thích nhất sẽ đóng vào cuối ngày 2/10.

Hạng mục bình chọn có 7 mẫu tai nghe gồm: AirPods Pro 3, Sony LinkBuds Fit, Huawei FreeBuds Pro 4, JBL Tour Pro 3, Beats Powerbeats Pro 2, Samsung Buds 3 Pro, Xiaomi Buds 5 Pro.

Các mẫu tai nghe đầu trang bị nhiều công nghệ thông minh, phục vụ đa dạng nhu cầu từ sử dụng hàng ngày đến chú trọng trải nghiệm âm thanh chuyên sâu. Điểm chung là thiết kế hiện đại, khả năng chống ồn chủ động và kết nối không dây ổn định. Sản phẩm có giá từ 1,5 triệu đến 6,7 triệu đồng.

Tham gia bình chọn

Màn hình cổng bình chọn tai nghe True Wireless.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử. Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Tech Awards 2025 có 17 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn. Trong đó một số hạng mục mới và độc giả, doanh nghiệp có thể chủ động đề cử, tạo nên diện mạo mới cho chương trình.

Thái Anh