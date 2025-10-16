Hôm nay đóng cổng bình chọn máy lọc không khí

Số bình chọn thứ sáu của Sản phẩm tôi yêu 2025 có chủ đề máy lọc không khí có màn lọc ấn tượng sẽ đóng vào cuối ngày 16/10.

Hạng mục có 6 sản phẩm đề cử gồm Amway Atmosphere Mini, Xiaomi Mijia Smart Air Purifier 6, Dyson Hushjet HJ10, Midea KJ300GVN, LG PuriCare Aero Booster Pet và Lumias Bulma.

Các sản phẩm đều trang bị công nghệ lọc HEPA tiên tiến, cảm biến chất lượng không khí tự động và nhiều tính năng thông minh hỗ trợ người dùng theo dõi, cải thiện môi trường sống trong nhà.

Kết quả bình chọn được tính hoàn toàn dựa trên lượt đánh giá của độc giả. Sản phẩm đoạt giải sẽ được trao chứng nhận trong Lễ trao giải Tech Awards 2025, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026 tại TP HCM.

Độc giả bình chọn tại Sản phẩm tôi yêu 2025. Ảnh: Thái Anh

Sản phẩm tôi yêu là hoạt động khởi động cho Tech Awards, diễn ra từ giữa tháng 7 đến 11 với 10 số bình chọn. Mỗi số kéo dài 10 ngày với chủ đề khác nhau liên quan đến sản phẩm gia dụng, thiết bị và phụ kiện điện tử.

Sản phẩm tôi yêu 2025 đã đi qua 5 chủ đề gồm Máy lau nhà khô ướt được yêu thích nhất, Máy hút ẩm kiêm lọc khí cao cấp, Điện thoại thông minh được yêu thích, Máy lọc nước có công nghệ ấn tượng, tai nghe True Wireless được yêu thích nhất. Chiến thắng lần lượt thuộc về Tineco Floor One S9 Artist Steam, Lumias D6 series, Garmin Forerunner 970, Amway - New eSpring và AirPods Pro 3.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, được bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Năm nay, chương trình có 17 hạng mục, chia thành bốn nhóm bình chọn. Trong đó một số hạng mục mới và độc giả, doanh nghiệp có thể chủ động đề cử, tạo nên diện mạo mới cho chương trình.

