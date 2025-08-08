Hôm nay đóng cổng bình chọn AI Awards 2025 vòng hai

Cổng bình chọn của giải thưởng AI Awards 2025 vòng hai sẽ đóng vào cuối hôm nay, sau hơn ba tuần khởi tranh.

15 giải pháp và 15 doanh nghiệp tiêu biểu trong tổng số 120 đề cử chuẩn bị lộ diện, sau khi vòng hai của giải thưởng AI Awards 2025, do VnExpress tổ chức, sẽ dừng bình chọn từ 9/8. Ban tổ chức cho biết, các sản phẩm liên quan đến quản lý nhân sự, phân tích, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng... đang nhận được lượng bình chọn nhiều nhất. Trong khi đó, một số doanh nghiệp AI tham gia đề cử nổi bật ở vòng này tính đến hiện tại là FPT, MedCat, Bot Bán Hàng...

Tổng điểm vòng hai được tính theo tỷ lệ 50% từ bình chọn của độc giả và 50% từ điểm chấm của Hội đồng Giám khảo. Trong khi đó, các đề cử thuộc hạng mục Tài năng AI và Thiết bị AI sẽ tiếp tục đi tiếp vào vòng chung kết.

Cổng bình chọn AI Awards 2025 vòng hai sẽ đóng lúc 23h59 hôm nay.

Tham gia bình chọn

Vòng Chung kết của AI Awards sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 31/8. Trong thời gian này, ngoài bình chọn trên cổng, đại diện các đề cử cũng sẽ được mời thuyết trình trực tuyến trước hội đồng giám khảo, nhằm làm rõ tính ứng dụng và hiệu quả thực tế của sản phẩm.

AI Awards được VnExpress tổ chức thường niên từ 2022, diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam - AI4VN. Chương trình nhằm tìm kiếm và vinh danh những sáng kiến ứng dụng AI có tác động tích cực trong đời sống, sản xuất và xã hội.

Năm nay, chương trình mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính, bao gồm: Giải pháp AI Việt, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

Hạng mục Giải pháp AI Việt với giải thưởng Giải pháp AI phục vụ người dùng cá nhân, Giải pháp AI hỗ trợ chuyển đổi số, Giải pháp AI vì cộng đồng và Giải pháp AI xuất sắc.

Hạng mục Tài năng AI Việt vinh danh Top 5 kỹ sư dưới 35 tuổi có thành tựu nổi bật, và Top 5 người có ảnh hưởng tích cực trong lĩnh vực AI.

Top 5 Công ty AI tiêu biểu và Top 5 Doanh nghiệp ứng dụng AI xuất sắc cũng sẽ được xướng tên tại sự kiện, dành cho doanh nghiệp, startup trong nước đang phát triển và ứng dụng AI mang lại hiệu quả thực tiễn.

Hạng mục Thiết bị AI xuất sắc sẽ trao cho điện thoại, laptop và thiết bị gia dụng trong và ngoài nước, đang được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Lễ trao giải AI Awards 2025 dự kiến tổ chức vào tuần thứ hai của tháng 9 tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng quan tâm đến AI trong và ngoài nước.

Thanh Thư