Hội đồng Giám khảo giải thưởng AI Awards 2024

Thành viên Hội đồng giám khảo AI Awards 2024 là các nhà khoa học uy tín, chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cùng lãnh đạo công nghệ trẻ từ tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Giải thưởng bình chọn Sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 2024 (AI Awards) được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức, với chủ đề "Mở khóa sức mạnh trí tuệ nhân tạo tạo sinh" (Unlock the power of Generative AI). Giải thưởng nhằm vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong doanh nghiệp và cuộc sống.

Hội đồng giám khảo AI Awards gồm:

GS. TS Chử Đức Trình - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo sư Chử Đức Trình hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông tốt nghiệp ngành vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1998. Ông nhận bằng thạc sĩ ngành kỹ thuật điện tử tại Khoa Công nghệ năm 2002, sau đó nhận bằng tiến sĩ cùng chuyên ngành tại Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan. Ông được công nhận chức danh giáo sư ngành Vật lý năm 2019.

Hướng nghiên cứu chính của ông ở lĩnh vực hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), cảm biến lực, cảm biến gia tốc, cảm biến lực áp điện trở, cảm biến điện dung để phát hiện vi hạt trong kênh dẫn, các hệ thống vi kẹp thông minh, cảm biến tế bào sống, hệ thống phòng thí nghiệm trên một chip (lab-on-a-chip) phát hiện tế bào sống dùng để phân tích xét nghiệm nhanh, hệ thống điều khiển và robot thông minh. Ông sở hữu 2 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, là tác giả, đồng tác giả của trên 150 bài báo tạp chí, báo cáo hội nghị trong nước và quốc tế.

Giáo sư Chử Đức Trình. Ảnh: NVCC

Tiến sĩ Võ Sỹ Nam - GeneStory & Viện Dữ liệu lớn Vingroup

TS Võ Sỹ Nam hiện là Giám đốc Khoa học kiêm Đồng sáng lập công ty GeneStory, Giám đốc Trung tâm Tin Y Sinh, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup.

Ông lấy bằng tiến sĩ về Khoa học máy tính tại ĐH Memphis, Mỹ. Trước khi về Việt Nam làm việc, ông là nhà nghiên cứu tin sinh học cấp cao tại Đại học Chicago, học giả sau tiến sĩ tại Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học Texas.

Tiến sĩ Võ Sỹ Nam. Ảnh: NVCC

Lĩnh vực nghiên cứu của TS Nam tập trung vào phân tích và diễn giải dữ liệu y sinh học quy mô lớn cũng như phát triển ứng dụng khoa học dữ liệu và học máy trong y sinh học tính toán. Ông hiện lãnh đạo dự án 1000 hệ gene người Việt và một số dự án quy mô lớn hướng tới nghiên cứu nguy cơ bệnh và phản ứng có hại của thuốc trên người Việt. Ông cũng đang xây dựng một số nền tảng quản lý, phân tích và chia sẻ dữ liệu lớn trong y sinh học. Các phương pháp của TS Nam đã được áp dụng cho một số bộ dữ liệu lớn nhất thế giới như Bản đồ hệ gene ung thư (TCGA), xuất bản trên các tạp chí khoa học danh tiếng hàng đầu thế giới như Immunity (Cell).

Một số phương pháp và công cụ do ông phát triển đã được bảo hộ quyền sáng chế và thương mại hóa cho ứng dụng lâm sàng ở nhiều bệnh viện lớn ở Việt Nam thông qua công ty GeneStory mà ông đồng sáng lập. Các công trình TS Nam góp phần hỗ trợ việc hiện thực hóa y học chính xác trong chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam và thế giới.

Ông Vũ Anh Tú - CTO tập đoàn FPT

Ông Vũ Anh Tú đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Công nghệ tập đoàn FPT. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, ông Tú là kiến trúc sư trưởng của nhiều dự án công nghệ của Tập đoàn FPT.

Ông là người tiên phong xây dựng, ứng dụng các công nghệ tiên tiến làm nền tảng phát triển kinh doanh, đưa FPT trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ Internet trên mạng cáp quang; phát triển thiết bị giải mã truyền hình IPTV cho hàng triệu người dùng.

Ông Vũ Anh Tú, CTO Tập đoàn FPT. Ảnh: NVCC

Bắt kịp những xu hướng mới của thế giới, ông đưa ra chiến lược công nghệ của FPT tập trung vào 4 mảng cốt lõi AI, Blockchain, Cloud và Big data. Trong đó, AI được chú trọng đầu tư và được ông đưa vào hệ sinh thái sản phẩm "Made by FPT", nhằm mang lại hiệu quả đột phá cho doanh nghiệp. Ông cũng là người tích cực thúc đẩy xây dựng cộng đồng AI trong nội bộ FPT và bên ngoài.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê - Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Phi Lê tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin và thạc sĩ Tin học tại Đại học Tokyo, Nhật Bản vào các năm 2007 và 2010. Bà lấy bằng tiến sĩ Tin học tại Đại học SOKENDAI, Viện tin học quốc gia Nhật Bản (NII) năm 2019. Bà trở thành giảng viên trường Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà nội từ năm 2010. Năm 2021, bà đảm nhận chức vụ Giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo (BKAI), Đại học Bách Khoa Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Phi Lê. Ảnh: NVCC

Các nghiên cứu của PGS Lê tập trung vào các kỹ thuật lõi trong lĩnh vực học sâu, và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe.

PGS Lê có hơn 100 bài báo khoa học đăng tại các hội thảo, tạp chí uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bà tham gia hội đồng khoa học nhiều hội thảo uy tín và bình duyệt viên của nhiều hội thảo, tạp chí đầu ngành như Neurips, AAAI, CVPR, ECCV.

TS Nguyễn Kim Anh - CPO VinBigdata

Gia nhập VinBigdata từ năm 2019, TS Nguyễn Kim Anh hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc sản phẩm kiêm Giám đốc Khối Công nghệ Trợ lý ảo, dẫn dắt đội ngũ phát triển nhiều giải pháp, sản phẩm AI tiên tiến dựa trên nền tảng dữ liệu lớn như Trợ lý ảo ViVi, nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh đa nhận thức VinBase, AI Chatbot thế hệ mới, AI Callbot...

Tiến sĩ Nguyễn Kim Anh. Ảnh: NVCC

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Stuttgart (Đức). TS Nguyễn Kim Anh nhận giải thưởng Bài báo khoa học xuất sắc tại ACL 2016 và nghiên cứu xuất sắc tại hội nghị về học máy của IBM năm 2018.

Ông từng đảm nhiệm vị trí chuyên gia công nghệ cấp cao tại Amazon, Cambridge (Anh). Trở về Việt Nam, ông Kim Anh nuôi dưỡng ý tưởng về nền tảng trí tuệ nhân tạo đa nhận thức hay trợ lý ảo toàn diện, đang từng bước hiện thực hóa khát vọng về một sản phẩm công nghệ Việt cùng đội ngũ VinBigdata.

Tại AI Awards 2024, 5 thành viên Hội đồng chuyên môn sẽ đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực", lựa chọn sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nổi bật trong doanh nghiệp và cuộc sống.

Chủ nhân giải thưởng sẽ nhận các lợi ích truyền thông trên Báo VnExpress trị giá 100.000.000 VNĐ, được kết nối tới các đối tác quan tâm để ứng dụng, mở rộng thị trường, kinh doanh sản phẩm.

AI Awards 2024 tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 22/7 sau đó các bài thi sẽ được sơ loại bước vào vòng bình chọn online. Ở vòng bình chọn, độc giả VnExpress sẽ bình chọn sản phẩm/giải pháp yêu thích và đánh giá cao. Điểm vào chung kết sẽ dựa trên 40% bình chọn của độc giả VnExpress và 60% điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo.

Lễ trao giải sẽ diễn ra trong Ngày hội AI4VN, dự kiến tổ chức ngày 23/8 tại Hà Nội.

Như Quỳnh