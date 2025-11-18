Hội đồng Bảo an LHQ thông qua kế hoạch Gaza của ông Trump

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza và thành lập lực lượng quốc tế tại khu vực.

Nghị quyết do Mỹ soạn thảo về vấn đề Gaza được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) thông qua ngày 17/11 với 13 phiếu thuận, hai phiếu trắng của Nga và Trung Quốc, không có phiếu phủ quyết.

Nghị quyết cho biết các nước thành viên có thể tham gia Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng đầu, được xem là cơ quan chuyển tiếp sẽ giám sát việc tái thiết và phục hồi kinh tế ở Gaza. Văn kiện cũng cho phép thành lập "lực lượng ổn định quốc tế", đảm bảo quá trình phi quân sự hóa Gaza.

Kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump sẽ được xem như phụ lục của nghị quyết mới, theo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz. "Nghị quyết hôm nay đại diện cho một bước tiến quan trọng, cho phép Gaza trở nên thịnh vượng và tạo ra môi trường để Israel được sống an toàn", ông nói.

Từ trái qua phải: Các đại sứ Somalia, Anh, Mỹ, Algeria và Trung Quốc trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về nghị quyết Gaza ở New York ngày 17/11. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump nói cuộc bỏ phiếu "là một trong những sự đồng thuận lớn nhất trong lịch sử Liên Hợp Quốc và mang tới nhiều hòa bình hơn trên toàn thế giới". Hội đồng Hòa bình dự kiến có nhiệm kỳ kéo dài đến cuối năm 2027.

Tháng trước Israel và Hamas đã nhất trí giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch hòa bình 20 điểm của ông Trump, bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn sau khi cuộc xung đột kéo dài gần hai năm.

Chính quyền Palestine hoan nghênh nghị quyết và cho biết họ sẵn sàng tham gia. Song Hamas tái khẳng định sẽ không giải giáp và lập luận rằng cuộc chiến chống lại Israel là sự kháng cự hợp pháp.

"Nghị quyết này áp đặt một cơ chế giám hộ quốc tế với Dải Gaza, điều mà người dân chúng tôi và các phe phái địa phương phản đối", tuyên bố của Hamas nêu rõ.

Bình luận của Hamas làm dấy lên nguy cơ nhóm vũ trang có thể đối đầu với lực lượng quốc tế được nghị quyết cho phép thành lập, theo giới quan sát.

Nội dung nghị quyết cũng gây tranh cãi tại Israel vì đề cập tới khả năng thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai. Văn kiện nêu rằng nếu Chính quyền Palestine hoàn thành chương trình cải cách và quá trình tái thiết Gaza đạt tiến triển, "có thể sẽ có đủ điều kiện để mở ra một con đường rõ ràng, đáng tin cậy dẫn tới việc người Palestine được tự quyết và có nhà nước riêng".

"Mỹ sẽ thiết lập cuộc đối thoại giữa Israel và người Palestine để thống nhất về viễn cảnh chính trị cho việc chung sống hòa bình và thịnh vượng", nghị quyết có đoạn.

Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon trước cuộc bỏ phiếu nói rằng nghị quyết sẽ đảm bảo Hamas "không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa". Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/11 cho biết Israel vẫn phản đối thiết lập Nhà nước Palestine, song cam kết sẽ phi quân sự hóa Gaza, kể cả bằng biện pháp cứng rắn.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)