Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về Venezuela

Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp khẩn về Venezuela, trong đó Tổng thư ký Guterres kêu gọi tôn trọng độc lập chính trị, chủ quyền của các nước.

Trong bài phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, do Phó tổng thư ký Rosemary DiCarlo thay mặt đọc trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an (HĐBA) tại New York hôm nay, ông Antonio Guterres kêu gọi các bên tôn trọng nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

"Tôi vô cùng lo ngại về khả năng leo thang bất ổn ở nước này, tác động tiềm tàng tới khu vực, cũng như tiền lệ mà nó có thể tạo ra trong mối quan hệ giữa các nước", bài phát biểu của ông Guterres đề cập tới Venezuela.

Ông Guterres cũng lo lắng rằng các quy tắc của luật pháp quốc tế đã "không được tôn trọng" trong chiến dịch đột kích của Mỹ tại Venezuela. Ông nhấn mạnh luật pháp quốc tế cung cấp nền tảng để "duy trì" hòa bình và an ninh quốc tế.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn tại trụ sở ở New York, Mỹ ngày 5/1. Ảnh: AP

Tổng thư ký LHQ thêm rằng luật pháp quốc tế cũng có những công cụ giúp giải quyết vấn đề buôn bán ma túy, tranh chấp tài nguyên và các vấn đề khác. "Đây là con đường chúng ta cần phải đi theo", ông cho hay.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về chiến dịch đột kích bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ mà Mỹ tiến hành ngày 3/1.

Trong phiên họp, đại sứ Nga tại LHQ lên án hành động quân sự của Mỹ chống lại lãnh đạo Venezuela, cho rằng Washington không có lý do chính đáng nào để tiến hành cuộc đột kích đó.

Phó đại sứ Trung Quốc tại LHQ cũng chỉ trích chiến dịch của Mỹ, đồng thời cùng với Nga kêu gọi Washington trả tự do cho ông Maduro và vợ.

Trong lúc phiên họp diễn ra, ông Maduro và vợ được đưa tới trụ sở tòa án liên bang ở Manhattan, cũng tại thành phố New York, để dự phiên điều trần đầu tiên với các cáo buộc về ma túy và loạt tội danh khác. Ông Maduro nhiều khả năng sẽ bác bỏ các cáo buộc này.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters, CNN)