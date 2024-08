Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát

Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Trung Đông sau khi thủ lĩnh Hamas Haniyeh thiệt mạng trong cuộc tập kích vào nơi ông lưu trú tại Tehran.

Nga, nước đang đảm nhận vai trò luân phiên chủ tịch Hội đồng Bảo an, thông báo cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày 31/7 (rạng sáng 1/8 giờ Hà Nội) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, do Iran yêu cầu và được đại diện các nước Nga, Trung Quốc, Algeria ủng hộ.

Feda Abdelhady-Nasser, phó quan sát viên thường trực của Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi phải bắt những người gây ra cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh chịu trách nhiệm, đồng thời lên án "hành động vi phạm của Israel" đối với toàn vẹn lãnh thổ các nước láng giềng bằng các cuộc tấn công gần đây vào Lebanon và Iran.

"Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng và tất cả quốc gia tuân thủ luật pháp, yêu chuộng hòa bình hãy hành động ngay lập tức để chấm dứt những hành vi hung hăng của Israel đối với người dân Palestine và khu vực của chúng tôi", bà nói.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Saeed Iravani cáo buộc Mỹ chịu trách nhiệm về cái chết của thủ lĩnh Haniyeh, tuyên bố vụ ám sát không thể xảy ra nếu không có sự cho phép và hỗ trợ tình báo từ Mỹ.

"Với tư cách đồng minh chiến lược và bên hỗ trợ chính cho Israel, Mỹ không tránh khỏi trách nhiệm trong tội ác khủng khiếp này", ông Iravani phát biểu trong cuộc họp.

Ông cũng cáo buộc Israel ám sát thủ lĩnh Hamas nhằm "phá hoại ngày đầu tiên của chính phủ mới tại Iran". Haniyeh thiệt mạng khi tới Iran dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống nước này.

Saied Iravani (giữa), đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an ngày 31/7. Ảnh: AFP

Phó đại sứ Mỹ Robert Wood phủ nhận Washington liên quan đến vụ ám sát Haniyeh. Ông nói thêm rằng Mỹ "không có xác nhận độc lập" về những tuyên bố của Hamas liên quan cái chết của ông này.

Ông Wood hối thúc Hội đồng Bảo an ủng hộ "quyền tự vệ" của Israel trong việc chống lại cuộc tấn công từ các nhóm như Hezbollah. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì đã hỗ trợ các nhóm như vậy và gây ra các "hành vi phạm luật pháp quốc tế".

Phó đại diện thường trực của Israel, Jonathan Miller, cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc bắt Iran "phải chịu trách nhiệm về những tội ác" liên quan việc nước này hỗ trợ các nhóm như Hezbollah và Hamas. Theo ông Miller, Iran là "động cơ thúc đẩy cỗ máy chết chóc và hủy diệt đang đe dọa tất cả chúng ta".

Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Haniyeh.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án cuộc tấn công vào Tehran cũng như Beirut là "sự leo thang nguy hiểm vào thời điểm mọi nỗ lực phải hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza và thả tất cả con tin Israel".

Thủ lĩnh Haniyeh, 62 tuổi, thiệt mạng trong đòn tập kích bằng tên lửa nhằm vào khu nhà khách đặc biệt dành cho cựu chiến binh ở phía bắc thủ đô Tehran rạng sáng 31/7. Vụ ám sát được cho là sẽ khiến căng thẳng leo thang trong khu vực, có thể đẩy Iran và Israel vào xung đột trực tiếp nếu Tehran quyết định hành động quân sự để trả đũa.

Huyền Lê (Theo AFP, CNN)