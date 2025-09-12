Hội đồng Bảo an lên án vụ không kích vào thủ đô Qatar

Hội đồng Bảo an lên án vụ không kích nhằm vào Doha hôm 9/9 và kêu gọi giảm leo thang, nhưng không đề cập tới Israel.

"Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề cao tầm quan trọng của giảm leo thang và bày tỏ tình đoàn kết với Qatar", Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) cho biết trong tuyên bố ngày 11/9, sau cuộc họp khẩn về vụ Israel tập kích mục tiêu tại thủ đô Doha của Qatar.

Toàn bộ 15 thành viên Hội đồng Bảo an, trong đó có Mỹ, đồng thuận với tuyên bố này. Các nước thành viên cũng nhấn mạnh sự ủng hộ "đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Tuy nhiên, văn kiện của HĐBA không nhắc đến bên tiến hành cuộc không kích là Israel.

HĐBA mô tả Doha là "phần lãnh thổ của bên trung gian quan trọng" cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Hamas. "Các thành viên Hội đồng nhấn mạnh thả con tin, chấm dứt chiến sự và thống khổ ở Gaza phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi", tuyên bố có đoạn.

Thủ tướng Qatar dự cuộc họp khẩn của HĐBA tại New York, Mỹ, ngày 11/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, người tham dự cuộc họp khẩn của HĐBA, hoan nghênh tuyên bố và tái khẳng định cam kết của Qatar về duy trì vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục vai trò nhân đạo và ngoại giao mà không chút do dự nhằm ngăn chặn đổ máu, nhưng sẽ không dung thứ bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào chủ quyền của mình. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền đáp trả thông qua các công cụ được quy định trong luật pháp quốc tế", ông Al-Thani phát biểu.

Tại cuộc họp của HĐBA, quyền Đại sứ Mỹ Dorothy Shea nói rằng hành động đơn phương không kích vào Qatar, quốc gia có chủ quyền đang cùng Mỹ làm trung gian hòa giải, sẽ không giúp ích cho các mục tiêu của Tel Aviv hay Washington. Bà mô tả sự việc là "đáng tiếc", nhưng nhấn mạnh "Tổng thống Trump tin rằng điều này có thể là cơ hội cho hòa bình."

Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary DiCarlo bày tỏ lo ngại cuộc không kích vào Doha là "sự leo thang đáng báo động", có nguy cơ mở ra giai đoạn mới và nguy hiểm trong xung đột tàn khốc này, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định khu vực.

Quân đội Israel hôm 9/9 nhắm mục tiêu vào các lãnh đạo chính trị của nhóm vũ trang Hamas đang có mặt ở Doha. Hamas cho biết các lãnh đạo chủ chốt sống sót sau vụ tập kích, nhưng 5 thành viên của nhóm đã thiệt mạng, trong đó có con trai của nhà đàm phán cấp cao Khalil Al-Hayya. Qatar xác nhận một thành viên lực lượng an ninh nước này thiệt mạng.

Kể từ khi Hamas đột kích miền nam Israel và Tel Aviv mở chiến dịch trả đũa ở Dải Gaza tháng 10/2023, Hội đồng Bảo an đã gặp khó khăn trong nỗ lực đưa ra tiếng nói chung vì Mỹ, đồng minh của Israel và cũng là quốc gia thành viên thường trực, nhiều lần sử dụng quyền phủ quyết.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ không đồng tình với vụ tập kích vào lãnh thổ Qatar, quốc gia đồng minh và cũng là nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự lớn.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)