Hội đồng Bảo an lần đầu ra tuyên bố về Ukraine

Hội đồng Bảo an lần đầu tiên ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình Ukraine, nhưng tránh sử dụng từ ngữ chỉ trích Nga.

"Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine", tuyên bố ngày 6/5 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có đoạn. "Hội đồng Bảo an nhắc lại rằng theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, tất cả quốc gia thành viên đều có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình".

Đây là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, ra tuyên bố về tình hình Ukraine kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng hồi cuối tháng 2.

"Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình", tuyên bố nêu thêm.

Hội đồng Bảo an LHQ họp về duy trì hoà bình và an ninh ở Ukraine tại trụ sở ở New York, Mỹ hôm 5/5. Ảnh: Reuters.

Nga đã sử dụng quyền phủ quyết để ngăn Hội đồng Bảo an thông qua các tuyên bố về Ukraine trước đây. Để được thông qua, nghị quyết của hội đồng cần ít nhất 9 phiếu thuận và không bị quốc gia nào trong nhóm thành viên thường trực phủ quyết.

Juan Ramon De La Fuente, đại sứ Mexico tại LHQ, quốc gia giúp soạn thảo tuyên bố được thông qua hôm 6/5, cho rằng đây là "bước khởi đầu rất đơn giản nhưng nó sẽ vạch ra hướng đi đúng", khi được hỏi tại sao Hội đồng Bảo an phải mất hai tháng để soạn thảo một tuyên bố bày tỏ ủng hộ Tổng thư ký LHQ.

Tổng thư ký Guterres hoan nghênh sự ủng hộ của hội đồng, nói rằng ông sẽ "nỗ lực hết mình để cứu mạng sống, giảm bớt khổ đau và tìm ra con đường hòa bình". Ông Guterres đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev tuần trước.

Các chuyến thăm của ông mở đường cho hành lang nhân đạo do Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế phối hợp tổ chức, giúp sơ tán khoảng 500 dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol và nhà máy thép Azovstal bị bao vây.

Cục diện chiến sự Ukraine sau 11 tuần giao tranh. Đồ họa: Washington Post.

Huyền Lê (Theo Reuters, Guardian)