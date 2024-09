Hội đồng Bảo an 'gần cạn kiên nhẫn' với đàm phán hòa bình Gaza

Hội đồng Bảo an cảnh báo sẽ có "hành động mới" khi hết kiên nhẫn với các cuộc đàm phán nhằm đạt lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

"Hội đồng Bảo an đang ngày càng bất an về tiến trình đàm phán. Quá trình này hoặc phải dẫn đến lệnh ngừng bắn, hoặc Hội đồng buộc phải xem xét cần làm gì đó để giao tranh chấm dứt", Samiel Zbogar, đại sứ tại Liên Hợp Quốc của Slovenia, nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng này, ngày 3/9 tuyên bố.

Ông nhấn mạnh những cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas cần đạt được kết quả trong tháng 9, hoặc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải cân nhắc hành động mới. "Không phải Hội đồng Bảo an muốn kịch bản can thiệp diễn ra, nhưng sự kiên nhẫn đã gần cạn", đại sứ Zbogar nhấn mạnh.

Thiết giáp Israel tập trung ở biên giới phía nam Dải Gaza hôm 1/5. Ảnh: AFP

Hamas bất ngờ tấn công Israel vào đầu tháng 10/2023 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 công dân Mỹ. Israel sau đó mở chiến dịch quân sự trả đũa ở Dải Gaza, giao tranh trong gần 11 tháng qua đã làm hơn 40.800 người tại đây thiệt mạng và hơn 94.000 người bị thương.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 10/6 thông qua Nghị quyết 2735 ủng hộ kế hoạch ngừng bắn ba giai đoạn ở Gaza do Mỹ đề xuất. Tuy nhiên, sau ba tháng, đàm phán Israel - Hamas qua các bên trung gian là Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn chìm trong bế tắc.

Khi được hỏi có thể hành động thế nào nếu Nghị quyết 2735 vẫn không được thực thi, đại sứ Zbogar nói Hội đồng Bảo an "còn nhiều công cụ" để phản ứng. "Một trong những phương án trước mắt có thể là từ bỏ Nghị quyết 2735 vì chúng ta đã chờ thực thi nó suốt ba tháng qua", ông nói.

Hội đồng Bảo an dự kiến mở phiên tranh luận mở vào ngày 25/9, tập trung vào ba cuộc xung đột mà tổ chức này "không thể can thiệp mạnh mẽ" những năm qua là Dải Gaza, Ukraine và Sudan.

Ông kêu gọi các thành viên đưa ra sáng kiến để Hội đồng Bảo an "hành động tốt hơn", đồng thời bày tỏ lo ngại tình trạng thiếu đoàn kết giữa 5 ủy viên thường trực gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ đang khiến tổ chức này "không thể hành động quyết liệt hơn".

Slovenia chủ trương tổ chức nhiều cuộc họp ở Hội đồng Bảo an trong tháng 9 về tình hình ở Dải Gaza và Bờ Tây. Ông khuyến khích các thành viên đưa ra tuyên bố mang tính gợi mở về tái thiết, cũng như vai trò của Liên Hợp Quốc trong tái khởi động đối thoại chính trị về giải pháp "hai nhà nước" giữa Israel và Palestine.

Đại sứ Zbogar nhấn mạnh các bên cần sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza để chấm dứt đau khổ với dân thường.

Samiel Zbogar (phải), đại sứ Slovenia, nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 9, trả lời họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm 3/9. Ảnh: UN

Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonia Guterres ngày 3/9 nhận định Israel và Hamas đã cho thấy hai phe có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn, điển hình là thỏa thuận ngừng giao tranh trong ba ngày vào cuối tháng 8 để 640.000 trẻ em Palestine ở Dải Gaza tiêm phòng bại liệt.

"Nếu các bên có thể cùng hành động để bảo vệ trẻ em khỏi virus, chắc chắn họ có thể và buộc phải bảo vệ trẻ em cùng tất cả người vô tội khỏi nỗi đau chiến tranh", Stephane Dujarric, người phát ngôn cho ông Guterres, nhấn mạnh.

Thanh Danh (Theo Reuters, UN Web TV)