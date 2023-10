Hội đồng Bảo an bác dự thảo nghị quyết của Nga về xung đột Israel - Hamas

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua dự thảo nghị quyết được Nga đệ trình, lên án bạo lực gia tăng ở Trung Đông nhưng không chỉ đích danh Hamas.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 16/10, Nga cùng 4 nước là Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Mozambique và Gabon đồng ý với dự thảo nghị quyết do Moskva đề xuất về xung đột đang diễn ra giữa Israel với Hamas. 4 quốc gia bỏ phiếu chống là Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản và 6 nước còn lại bỏ phiếu trắng.

Hội đồng Bảo an có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực. Để được thông qua, một dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không bị các thành viên thường trực là Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Nga trước đó cho biết nội dung của dự thảo nghị quyết lên án bạo lực chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố, kêu gọi các bên ngừng bắn, thả con tin, mở đường cho viện trợ nhân đạo và sơ tán an toàn dân thường gặp khó khăn. Dự thảo đề cập Israel và Palestine, nhưng không nêu tên Hamas.

Các nhà ngoại giao cho biết nghị quyết thứ hai do Brazil đề xuất với các ngôn từ lên án Hamas dường như nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn và dự kiến được đưa ra bỏ phiếu vào tối 16/10 (ngày 17/10 giờ Hà Nội).

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng kết quả bỏ phiếu cho thấy "Hội đồng Bảo an một lần nữa trở thành con tin cho những tính toán ích kỷ của phương Tây" và không gửi được thông điệp chung nhằm giảm leo thang "vụ bùng nổ bạo lực nghiêm trọng nhất những thập niên qua".

Theo ông, dù không được thông qua, dự thảo nghị quyết của Moskva đã thúc đẩy hội đồng hành động.

"Dự thảo đã góp phần khởi động cuộc thảo luận thực chất trong Hội đồng Bảo an về chủ đề này. Nếu không có sự khuyến khích của chúng tôi, mọi thứ có lẽ sẽ chỉ giới hạn ở những cuộc trao đổi sáo rỗng", ông cho hay.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về xung đột Israel - Hamas tại trụ sở ở New York, Mỹ ngày 16/10. Ảnh: AP

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield phản bác rằng Hamas, nhóm muốn "hủy diệt Israel và giết người Do Thái", đã tấn công Israel, nhưng dự thảo nghị quyết của Nga không đề cập lực lượng này.

"Hành động của Hamas đã dẫn đến khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng mà người dân Gaza phải đối mặt", bà Thomas-Greenfield nói, đồng thời kêu gọi hội đồng và cộng đồng quốc tế chung tay giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Gaza, lên án Hamas và tái khẳng định quyền tự vệ của Israel.

Anh chỉ trích Nga thiếu tham vấn và không thực hiện nỗ lực nghiêm túc để tìm kiếm sự đồng thuận. "Chúng tôi không thể ủng hộ nghị quyết không lên án các cuộc tấn công của Hamas", Đại sứ Anh Barbara Woodward nói.

Đại sứ Israel Gilad Erdan cho rằng Hội đồng Bảo an, vốn chưa thông qua nghị quyết nào về tình hình ở Israel và các vùng lãnh thổ Palestine kể từ năm 2016, đang đứng trước "một trong những ngã tư đường quan trọng nhất" kể từ khi thành lập.

"Bước đầu tiên Hội đồng Bảo an phải thực hiện là liệt Hamas vào danh sách tổ chức khủng bố giết người", ông Erdan cho hay. "Hamas sẽ không dừng lại cho đến khi Israel bị xóa sổ, vì vậy Israel phải tiêu diệt Hamas trước để tự bảo vệ mình".

Đại sứ Palestine Riyad Mansour cho rằng hội đồng có nghĩa vụ đạo đức phải hành động nhằm kiềm chế cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza mà ông cho hay đang cướp đi sinh mạng 12 người mỗi giờ.

"Đừng gửi đi tín hiệu rằng mạng sống người Palestine không quan trọng. Đừng nói Israel không phải chịu trách nhiệm về những quả bom họ trút xuống đầu người dân. Những gì đang xảy ra ở Gaza không phải hoạt động quân sự. Đó là cuộc tấn công toàn diện, là những vụ thảm sát nhằm vào thường dân vô tội của chúng tôi", ông nói.

Theo ông, ba hành động cần làm hiện nay là ngăn chặn chiến dịch tấn công trên bộ của Israel nhằm vào người Palestine, cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở trên khắp Gaza và ngăn chặn việc cưỡng bức di dời người dân ở Gaza. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động ngay lập tức "để không có thêm người Palestine hay Israel thiệt mạng".

Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Do tranh cãi giữa các bên, Hội đồng đã không ra được tuyên bố chung sau chiến dịch tấn công ngày 7/10 của Hamas cũng như các vụ không kích trả đũa của Israel. Đại sứ Anh Woodward cho rằng sẽ là "vô lương tâm nếu Hội đồng không có tiếng nói gì sau vụ tấn công lớn nhất trong lịch sử Israel".

Cục diện chiến sự Israel - Hamas. Đồ họa: CNN

Huyền Lê (Theo AFP, AP)